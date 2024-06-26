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XREX進軍監管科技 推出反詐錢包查詢工具

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
XREX宣布進軍監管科技產業，推出XRAY區塊鏈錢包地址查詢工具。圖／XREX提供
XREX宣布進軍監管科技產業，推出XRAY區塊鏈錢包地址查詢工具。圖／XREX提供

加密貨幣交易平台XREX今（26）日宣布進軍監管科技產業，推出XRAY區塊鏈錢包地址查詢工具，可協助檢警精準調閱交易所資料，亦可協助檢管單位研究詐騙洗錢與不法加密幣使用情形，更能讓銀行、交易所法遵人員判斷加密幣入金或出金的風險等級。

XRAY第一階段釋出LINE機器人「免費基本版」與「免費進階版」，在正式對外公開之前，已有多名檢察官、刑警與執法專業人員試用，協助偵查詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等涉及加密貨幣的不同案件，加速調查效率與精準度。

做為XRAY第一批試用的檢警調人員，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，XRAY能快速提供錢包資訊，對於初步判斷很有幫助，若錢包地址屬於特定交易所也能顯示出名稱，將有利下一步偵查。目前單批查詢最多僅有10個錢包地址，期待XRAY能增強大量查詢功能。

XRAY已釋出「免費基本版」LINE機器人，只要加入好友並通過驗證，輸入錢包地址並發送訊息，就可精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所，以及該錢包地址中所存放的資產種類與數量。

XREX指出，「免費進階版」因涉及更深層犯罪情資，目前僅開放執法單位、監管機構、政府人員，以及銀行、電子支付與交易所法遵人員實名註冊使用，此版本將額外提供錢包位址的風險等級與風險態樣，如詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。

XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示，XRAY著重辨識亞洲犯罪樣態，特別是詐騙與洗錢行為，歐美體系的區塊鏈情報工具對此著墨較少，XRAY將填補這個缺口。

XREX自2018年成立以來，陸續推出XREX交易所、XREX Pay穩定幣支付平台與白牌交易所等三大業務，XRAY則是第四條產品線。

XREX計畫與台灣金融科技協會合作，將XRAY的反詐騙與反洗錢技術導入該協會的金融犯罪聯防工作小組，為台灣乃至亞洲的數位資產平台、金融機構、執法單位與監管機關，建置一套合適的即時監控與聯防平台。

台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示，「加密貨幣產業要能有效消除陰暗面，才能抬頭挺胸地迎向光明面。『識詐、堵詐、阻詐、懲詐』需要跨部會與跨民間的公私協力，XREX與台灣金融科技協會即將展開的合作，將是一個極佳示範。」

加密貨幣 洗錢 詐騙

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