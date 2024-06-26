住都中心：多元籌資興建社宅 發行永續債券研議中

國家住都中心今天表示，社宅興建數量龐大，資金現由中央住宅基金補助及住都中心籌措；發行永續債籌措社宅資金的議題，內部仍在研議中，發行規模、時點與用途等，都尚未有明確規劃。

媒體報導，櫃買中心董事長陳永誠25日表示，國家住都中心未來數年資金需求達新台幣4119億元，目前已跨部會討論，確定住都中心可發行永續發展債券，希望1/3到1/2金額發行永續債籌資，也就是期望發行金額將達1373億元到2059億元，住都中心也有意願發行。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿指出，針對發行永續債券籌措社會住宅興建經費的可行性，感謝中央各部會與櫃買中心積極協助，目前正由相關部門籌備法制面的調整，為後續發行預作準備。

住都中心提到，社宅興建數量龐大，所需資金現由中央住宅基金補助及住都中心自行籌措，因此對於籌資管道與規模，將配合國內金融市場資金供給狀況進行整體性規劃，以期在合理成本下，取得足夠興建資金，並維持社宅營運的財務永續。

住都中心強調，在相關法制面完整後，未來發行永續債券的條件，如果能對社宅長期財務健全有正面助益，將會積極進行發行籌資。目前針對發行永續債籌措社宅資金的議題，內部仍在研議中，尚未對發行規模、時點與用途等有明確規劃。

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