多元方式籌資興建社宅 永續債券仍在研議階段
國家住都中心26日表示，針對發行永續債券籌措社會住宅興建經費之可行性，感謝中央各部會與櫃買中心積極協助，目前正由相關部門籌備法制面的調整，為後續發行預作準備。
國家住都中心表示，社會住宅興建數量龐大，所需資金現由中央住宅基金補助及本中心自行籌措，故對於籌資管道與規模，將配合國內金融市場資金供給狀況進行整體性的規劃，以期在合理的成本下，取得足夠的興建資金，並維持社會住宅營運的財務永續。
國家住都中心強調，在相關法制面完整後，未來發行永續債券的條件，若能對社會住宅長期財務健全有正面助益，將會積極進行發行籌資。目前針對發行永續債籌措社會住宅資金的議題，內部仍在研議中，尚未對發行規模、時點與用途等有明確規劃。
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