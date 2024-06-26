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新台幣午盤貶7.2分 暫收32.515元

中央社／ 台北26日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.515元，貶7.2分，成交金額9.69億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.46元，早盤最高32.45元、最低32.532元。

外匯 新台幣

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