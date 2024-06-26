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小資族福音 玉山調降部分債券申購門檻 最低1,000美元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行即日起全新推出「海外債券數位交易」服務，讓顧客24小時皆可透過玉山行動銀行App委託債券交易，提供投資人輕鬆布局全球債市，實現個人理財目標。

「海外債券數位交易」服務以發行機構關鍵字或是篩選特定條件，包含票面利率、計價幣別、距到期年等，快速搜尋到適合自己的債券標的，並能自由選擇委託交易價格，在玉山行動銀行App線上確認產品條件與交易內容後，一鍵即可完成債券交易委託，讓投資人以便利的方式交易海外債券。同時，為讓更多投資人參與債券投資，玉山針對部分債券調降申購門檻，最低僅需1,000美元即可購買，讓債券不只是高資產顧客專屬的投資商品，使財富管理服務更具彈性，具體落實普惠金融發展。

根據中華民國證券商同業公會統計，2024年1到4月海外債券交易量大幅成長，年增率高達73%，顯示海外債券市場投資熱絡。由於海外債券具有穩定配息的優勢，可滿足投資人領取固定收益的需求，且若發行機構無發生違約事件，亦能於到期時領回100%債券面額本金，現階段具收益優勢的投資等級債正是國人穩健投資組合的好選擇。

玉山銀行表示，最新釋出的利率意向點陣圖顯示多數美國聯準會官員評估年內可能僅降息一碼，但近期經濟與通膨數據有所放緩，強化市場對聯準會年內仍將啟動降息的預期，評估後續美國公債殖利率上升幅度有限，建議可在降息趨勢下增持海外債券部位，以降低投資組合波動度，除可持續領取配息外，也有機會於長期美債殖利率回落時獲取資本利得。

除新服務上線外，玉山銀行同步推出手續費優惠活動，即日起至2024年9月30日，透過玉山行動銀行App申購海外債券，即可享有申購手續費最低3折起優惠，協助投資人參與全球債市，打造多元化的投資組合。

債券 玉山銀行

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