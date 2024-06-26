玉山主辦2.6億美元泰金寶聯貸案 掀1.8倍超額認購潮

玉山銀行統籌主辦泰金寶科技及其子公司泰金寶電通美金2.6億元永續連結聯貸案，於24日完成簽約，聯貸資金將用於償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金，尤其是掀起1.8倍的超額認購潮，受到業界高度的矚目。

銀行業者指出，由於美元融資的利率遠較新台幣為高，企業若能夠籌資都盡可能用新台幣，因此，若有優質的大型企業集團出來籌借美元聯貸案，銀行都會搶破頭。

此次聯貸由玉山銀行攜手兆豐銀行及凱基銀行統籌主辦，玉山銀行擔任管理銀行，對此玉山銀行表示，原目標金額美金2億元，在台新銀行、合作金庫、安泰銀行、第一銀行、新光銀行及元大銀行踴躍參與下，最終超額認購達1.8倍，顯見聯貸銀行團對集團營運與未來發展給予高度肯定。

簽約儀式由玉山銀行董事長黃男州、總經理林隆政與金仁寶總裁許勝雄、金寶集團執行長陳威昌、泰金寶科技副董事長許介立共同主持。泰金寶科技成立於1989年，於2001年在泰國證券交易所上市，並於2003年在台灣證券交易所以台灣存託憑證上市。

泰金寶科技在泰國布局已長達35年，目前有16座工廠營運，是東南亞最大專業電子代工廠（EMS），每年更貢獻金寶集團六成營收，受惠中美貿易戰全球供應鏈轉向東協的趨勢，未來營運成長更加可期。金寶集團致力追求永續成長，為接軌國際ESG永續趨勢已設定明確的減碳路徑，擬定短、中、長期階段性計畫、倡議SBTi科學基礎減量目標、制定內部碳定價並應用PDCA循環追蹤執行成效。

玉山銀行指出，本次聯貸案亦結合永續指標，聯貸銀行團透過每年檢視證交所公司治理評鑑、泰國營運工廠溫室氣體排放強度、外購電力減幅等具體成效，以利率減碼支持企業實踐永續經營。玉山長期重視企業永續發展，自2021年起連續3年發起玉山ESG永續倡議行動、連續10年入選DJSI道瓊永續指數，並連續2年發布氣候暨自然環境報告書，為台灣首家整合氣候相關財務揭露(TCFD)與自然相關財務揭露(TNFD Beta v.02)雙架構之報告書，創新作法受TNFD國際組織肯定，並收錄為TNFD金融業指引案例。

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