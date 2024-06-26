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凱基投顧專業更勝外資 榮獲本地最佳券商共6項大獎

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）2024年度評比，凱基投顧不僅摘下台灣票選本地最佳券商，同時囊括5項最佳產業研究獎項，專業研究團隊傲視同業。該獎項是根據近2,000名代表超過700個專業投資機構的投資組合經理人，票選出亞太地區12個國家、地區的頂尖本地公司和分析師，凱基投顧連續兩年脫穎而出，顯示其專業分析及前瞻看法獲業界極高評價。

獲頒台灣最佳券商獎，凱基投顧董事長朱晏民表示，凱基係以本土券商與跨國外資券商同台競爭，躋身該項殊榮再次顯示凱基證券強大之研究、銷售、企業訪問與交易綜合能力；凱基投顧將持續秉持金融專業及豐富經驗，提供國內外股市盤勢評論、產業分析、深入訪談等報告，成為投資人資產布局最信任的機構。

17項產業研究獎項當中，凱基投顧得獎居台灣所有內外資券商之冠，囊括5項最佳研究獎項，研究員總得獎數亦為國內券商最高，在全亞洲排第九。其中，分析師許家源（Tom Hsu）連續三年奪下台灣能源石化及原物料兩個領域最佳分析師殊榮；陳宣甫（Albert Chen）則連續二年奪下台灣生技醫療產業最佳分析師殊榮；梁姿嫺（Jennifer Liang）與姜兆剛（Jackson Chiang）也分別奪下台灣新能源與電信產業最佳分析師殊榮，研究團隊完整專業的前瞻分析，贏得客戶長久信賴。

此外，凱基投顧更以數位化方式提供投資人即時、專業及簡單易懂的金融資訊，例如在官方YouTube推出「凱基股股漲」節目，提供每日大盤解析、熱門個股追蹤與話題產業探討；針對喜歡收聽研究報告的開車或捷運族，推出以AI技術錄製的「KGI語音精華播報」；若是不夠時間閱讀完整研究報告的投資人，凱基投顧則提供「Takeaway重點摘要」，用精簡短篇的書面報告提供公司即時訊息，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，以落實開發金控集團「數位轉型與服務並重」的策略，善用AI及金融科技提升服務效率，強化服務溫度及信任度。

凱基投顧 外資

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