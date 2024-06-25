美國11月總統大選 專家：預期聯準會今年降息兩次 不受選舉影響

全球央行的貨幣政策何時才會由緊轉鬆？專家表示，儘管歐洲央行（ECB）和瑞士央行開出降息第一槍，但接下來要看到通膨明顯降溫，才能看到全球主要央行啟動降息循環，預期美國聯準會今年會在今年9、12月各降息一次，且不會受到11月的美國總統大選影響。

路博邁固定收益共同投資長巴提夏（Ashok Bhatia）今天表示，歐央開始降息，預期聯準會今年會降兩次，隨著通膨降溫的情勢更明顯，預期各國央行明年的降息會比今年更顯著 ，預估三大央行平均降幅達200~250個基點（1基點是0.01個百分點）左右。

由於美國將於11月舉行總統大選，選情和選舉結果是否會影響聯準會的利率決策？巴提夏說， 他預期9月、12月各降一次，這和選舉沒有關係；雖然2008年選舉期間聯準會降息，但當時環境和現在不一樣，而無論選舉結果為何，聯準會仍會降息。

巴提夏指出，在這波降息循環，預期聯準會及歐央將降息4-8碼（1-2個百分點）。預期Fed明年將降息四次，2026年降息兩次，聯邦基金利率將降到約3.5%；ECB則將每季降息，本季降息後，未來還將降息七次，到2026年的基準利率將約2%。

針對美國10年期公債殖利率的走勢預期，巴提夏說，今年預期區間4%~4.5%，明年預期為3.5%~5%，區間會拉大，主因為一旦開始降息，降息速度取決於經濟情況，而誰會入主白宮將影響政策走向；但可以確定的是，不大可能看到降到1%~2%的水準，加上通膨已經降溫，因此也不可能看到5%的高殖利率水準。

巴提夏指出，各類債券都有投資機會，收益都已高於歷史平均，尤其看好利差有望縮減的高品質債券、中天期債券等。以路博邁NB策略收益基金來說，由於利率已到高點，因此平均存續期間提高到4.99年。基金的機構MBS部位提高到49.3%，主要就是看好這類債券可提供5.5%的優質收益。

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