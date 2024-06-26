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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

中小企放款績優銀行 台企銀連六年奪得殊榮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆（左）頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績優銀行獎，由台灣企銀總經理張志堅（右）代表受獎。 台灣企銀／提供
金管會主委彭金隆（左）頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績優銀行獎，由台灣企銀總經理張志堅（右）代表受獎。 台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）於昨（25）日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A組）」績優銀行，該行長期深耕國內中小企業放款領域，重視中小企業成長及發展，已連續六年皆獲頒該獎項，對中小企業的金融貢獻獲主管機關長期肯定。

台灣企銀擔當協力孕育我國中小企業護國群山的重要角色，陪伴中小企業走過每個經營成長階段，同時密切關注市場情勢變化，相挺企業度過不同時期的景氣波動，從新冠肺炎紓困、疫後振興及0403花蓮大地震等時期，該行皆第一時間啟動跨部門關懷專案，主動拜訪客戶了解需求，提供資金活水及融資輔導，其積極行動力亦獲主管機關多次表揚，充分展現台灣企銀為中小企業首選銀行。

除扶持中小企業經營成長外，台灣企銀也相當重視中小企業未來轉型發展，如何透過綠色金融影響力提升中小企業綠色競爭力成為該行現行首要經營目標，除推出各項減碳專案貸款增進中小企業經營成長及營運韌性外，該行於今年3月正式通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）近程減碳目標審核，未來將以自身依循SBTi目標逐步減碳經驗與中小企業客戶分享，攜手中小企業綠色轉型，共同邁向永續經營。

另因應近年綠色倡議，台灣企銀將「2050 淨零排放」融入企業文化及投融資策略，該行於2023年度發行「可持續發展債券」，將募集資金運用於再生能源科技發展、溫室氣體減量等綠色投資計畫。

融資方面則訂定責任授信及責任投資作業要點，將環境、社會和公司治理（ESG）相關議題納入授信決策過程，承諾將不再新增承作「開採煤礦相關企業投融資」、「興建燃煤電廠專案融資及投資」及「非常規油氣專案融資及投資」 (資金用途屬減碳轉型除外)，顯見該行落實綠色行動的決心，為永續社會及環境創造正面影響力。

0403花蓮大地震 減碳 綠色

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