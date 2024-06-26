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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

中小企放款績優銀行 彰銀農業授信績效卓著

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行力挺中小企業，獲金管會頒發兩大獎項，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予彰銀總經理周朝崇（右）。彰銀／提供
彰化銀行力挺中小企業，獲金管會頒發兩大獎項，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予彰銀總經理周朝崇（右）。彰銀／提供

彰化銀行（2801）力挺中小企業，積極支持各項政府疫後振興貸款方案，協助中小企業低碳升級轉型，於金管會昨（25）日召開本國銀行總經理第57次業務聯繫會議中，再度榮獲金管會表揚2023年辦理「中小企業放款方案優等銀行」，及「新南向政策目標國家授信方案辦理農業授信特別獎」，由總經理周朝崇代表領獎。

彰銀表示，中小企業是台灣經濟發展重要根基，為協助中小企業持續發展、提升國際競爭力，彰銀積極輔導中小企業產業升級、低碳轉型，2023年中小企業放款金額較2022年增加10%，放款月平均餘額亦較上期增加近258億元，顯示彰銀以實際行動支持中小企業發展。

此外，彰銀響應政府新南向政策，積極推展新南向業務，2023年辦理新南向授信中對農業授信總額月平均值26億元，並連續三年獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」辦理農業授信特別獎，績效卓著，且此獎項只取一名，表現可圈可點。

彰銀以永續經營為準繩，肩負起企業社會責任，繼今年3月「中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等多項殊榮後，又再度獲獎，彰顯彰銀長期致力扶持中小企業的努力。

彰化銀行將邁入第120年，持續以專業和卓越服務，作為我國中小企業最佳後盾，為提供更優質及多元金融服務，推動各項作業服務系統優化升級與數位轉型，並強化公司治理和永續表現。彰銀於2023年「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，已連續三年蟬聯前5%，並於「第一屆永續金融評鑑」34家銀行業者名列前20%，為受獎單位唯一非金控的銀行。

彰銀表示，未來將持續完善永續管理體系，強化營運韌性，透過金融資源引導與專業服務，輔導企業升級轉型，與中小企業共同奠定永續經營根基，發揮在台灣經濟發展中的關鍵角色。

新南向政策 永續 特別獎

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