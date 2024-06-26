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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

中小企放款績優銀行 中信銀一舉囊括四大獎

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
中信銀行去年辦理中小企業、六大核心戰略產業放款績效優良，金管會主委彭金隆（左）頒獎表揚，中信銀行總經理楊銘祥（右）代表受獎。 中信銀／提供
中信銀行去年辦理中小企業、六大核心戰略產業放款績效優良，金管會主委彭金隆（左）頒獎表揚，中信銀行總經理楊銘祥（右）代表受獎。 中信銀／提供

中國信託商業銀行昨（25）日榮獲金融監督管理委員會頒發「中小企業放款方案」優等銀行、小型及新創企業融資特別獎、電子商務產業融資特別獎，以及「六大核心戰略產業放款」甲等銀行等四項大獎，得獎數為民營銀行之冠。

中信銀致力滿足企業客戶金融需求，響應國家產業發展政策，善用金融影響力協助小微企業、中小企業以及大型企業發展成效卓著。

中信銀總經理楊銘祥表示，中信銀行以「台灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌為願景，持續投入數位化發展，運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）與大數據驅動金融科技創新，引領台灣金融業數位與永續轉型，積極響應政府推動普惠金融與淨零永續政策。

為落實普惠金融，中信銀行以創新的「中小企業數位申貸平台」、「行動e-Cash」以及「智匯GO」等數位金融產品，搭配普惠融資專案，帶動中小企業融資，2023年對中小企業放款月平均餘額較2022年增加404億元、成長率達6%，拿下「中小企業放款方案」優等銀行第一名；小型及新創企業去年放款月平均餘額較前年增加286億元、成長率達15%，獨得小型及新創企業融資特別獎。

隨著網路經濟發展，中信銀行積極協助電子商務產業取得營運所需資金、擴大服務版圖，去年放款月平均餘額成長率達48%，連年榮獲電子商務產業融資特別獎。另一方面，中信銀行透過淨零減碳議合服務，協助資通訊、綠電能源以及內需民生等重點指標企業達成永續目標，凝聚產業供應鏈減碳共識，促進產業擴大永續投資，推升六大核心戰略產業放款餘額維持高水位，獲頒「六大核心戰略產業放款」甲等銀行肯定。

因應供應鏈移轉趨勢，中信銀行亦強化東南亞據點服務量能，協助中小企業取得海外融資，今年已獲僑務委員會頒發海外信用保證基金「總送保融資金額」特優獎、「新南向國家送保融資金額成長」特優獎，中信銀行印尼子行則榮獲「分行送保」優等獎。中信銀行將持續扮演企業資金後盾與轉型升級推手，期盼攜手產、官共創三贏。

中信 特別獎 餘額

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