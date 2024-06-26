元大證高層人事異動
元大證券昨（25）日召開董事會，會中通過高階人事案，總經理王義明升任副董事長；原職務由執行副總郭明正接任，此項人事案待主管機關核准元大證新任總經理案後生效。
元大證券原任副董事長黃維誠已在6月14日請辭副董事長職務，主因黃維誠身兼元大金控國際事業處執行長及金控策略長，一人多職不克再兼顧元大證副董。
元大金代子公司元大證券說明，王義明熟稔國內經紀通路及財富管理全方位業務、郭明正以海外事務及投行業務見長，秉持「立足台灣，放眼國際」政策方針，此人事異動「強強聯手」，可望替元大證券海內外市場版圖奠定更扎實的根基，進一步推升成長動能，邁向亞洲區域型的證券機構。
王義明在元大服務近30年，率領元大證券站穩業界龍頭地位，元大金表示，持續借重王義明對證券市場的專業與敏銳度，鞏固經紀核心業務競爭優勢與地位，積極發展財富管理業務，掌握數位金融科技發展契機。
郭明正1995年進入元大服務，曾任元大金控法金事業處執行長、元大證券執行副總及元大證券（韓國）總經理等職務，任職期間整合各項法金業務資源，創造集團業務綜效，也帶領投資銀行團隊多次取得大型承銷案。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 未來3年房市不確定！建築融資年增率再縮水 近7年新低
▪ 「囤房稅2.0」七月上路 北市不動產仲介公會理事長：多屋族三招因應
▪ 5月房貸餘額破紀錄、建商推案信心卻萎縮 央行解密
▪ 網紅帶動炒房 內政部：不當行銷手法最高可罰五千萬
▪ 全國瘋買房？上半年預售快銷案賣破百件、年增近二倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言