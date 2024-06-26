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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

元大證高層人事異動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

元大證券昨（25）日召開董事會，會中通過高階人事案，總經理王義明升任副董事長；原職務由執行副總郭明正接任，此項人事案待主管機關核准元大證新任總經理案後生效。

元大證券原任副董事長黃維誠已在6月14日請辭副董事長職務，主因黃維誠身兼元大金控國際事業處執行長及金控策略長，一人多職不克再兼顧元大證副董。

元大金代子公司元大證券說明，王義明熟稔國內經紀通路及財富管理全方位業務、郭明正以海外事務及投行業務見長，秉持「立足台灣，放眼國際」政策方針，此人事異動「強強聯手」，可望替元大證券海內外市場版圖奠定更扎實的根基，進一步推升成長動能，邁向亞洲區域型的證券機構。

王義明在元大服務近30年，率領元大證券站穩業界龍頭地位，元大金表示，持續借重王義明對證券市場的專業與敏銳度，鞏固經紀核心業務競爭優勢與地位，積極發展財富管理業務，掌握數位金融科技發展契機。

郭明正1995年進入元大服務，曾任元大金控法金事業處執行長、元大證券執行副總及元大證券（韓國）總經理等職務，任職期間整合各項法金業務資源，創造集團業務綜效，也帶領投資銀行團隊多次取得大型承銷案。

主管 團隊 財富

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