快訊

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

台中銀弊案 金管會疑爆內鬼…檢查局遭檢調搜索

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照片
金管會。 聯合報系資料照片

金管會檢查局因台中商銀（2812）被挪用公款弊案遭檢調搜索，並扯出檢查局疑似有「內鬼」，將機密資料洩漏給台中商銀。金管會檢查局副局長賴欣國昨（25）日坦言，檢調是今年5月13日搜索檢查局，對有同仁疑似洩密一事「深表遺憾和震撼」，並將深切檢討。

賴欣國說，昨已將該名同仁調離檢查工作組別，調整職務工作內容，並將啟動後續內部調查程序，包括瞭解實際經過和個人動機等，若有違反檢查局內部規定，就會懲處。

這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，爆發第二宗檢查局同仁洩密案。

據了解，該李姓稽核人員是從金融局就在檢查單位，至今從事金檢20年非常資深。

台中商銀前董事長王貴鋒挪用10億元公款買飛機、豪車自用，卻傳出在金管會金檢期間，有一名檢查局的李姓稽核員用手機翻拍金檢報告，傳給王的秘書。

因檢調單位搜索時一併扣押秘書的手機，才循線查出這起案外案，並破天荒搜索金管會，依瀆職罪將該名稽核人員另案起訴。

賴欣國說，王貴鋒遭起訴，是檢查局依檢查計畫在2023年3月間對台中商銀辦理一般金檢時發現。

2023年4月主動聯繫駐會檢察官李秉錡召開會議討論案情，後續也是金管會主動將告發書、事關卷證，在同年5月初移送給新北地檢署偵辦。

至於檢調查出有檢查局同仁洩密一案，賴欣國說，這是個人行為，2024年5月13日檢調來搜索檢查局，當時並不知情有這件事，「我們也是非常震撼」。

他說，目前尚未收到新北地檢署公文和對該同仁起訴書的內容，後續會盡快了解實際經過和動機，若有違反檢查局內部規定，會依內規進行懲處。

金管會也會深切檢討內部管理，責成檢查局從內部控制、作業流程和員工教育訓練多方面精進改善，加強同仁對資訊保密認知和實踐。

手機 金管會

延伸閱讀

幕後／詐騙猖獗 金管會彭主委曝教授同事受害都不敢據實報案

台中商銀案外案！20年來再傳洩密 金管會檢查局證實被搜索「很震驚」

國民黨批監察院抹黑立院監督權 對重大案件裝聾作啞

銀行總經理聯繫會議 金管會示警這項缺失

相關新聞

台中銀弊案 金管會疑爆內鬼…檢查局遭檢調搜索

金管會檢查局因台中商銀被挪用公款弊案遭檢調搜索，並扯出檢查局疑似有「內鬼」，將機密資料洩漏給台中商銀。金管會檢查局副局長...

資金轉投美債、3月基期墊高影響 美元保單買氣欲振乏力

市場淡化美國聯準會降息預期，美元雙率將持續高位，讓美元保單買氣欲振乏力。據金管會統計，4月單月美元保單新契約保費收入6....

元大證高層人事異動

元大證券昨（25）日召開董事會，會中通過高階人事案，總經理王義明升任副董事長；原職務由執行副總郭明正接任，此項人事案待主...

中小企放款績優銀行 中信銀一舉囊括四大獎

中國信託商業銀行昨（25）日榮獲金融監督管理委員會頒發「中小企業放款方案」優等銀行、小型及新創企業融資特別獎、電子商務產...

中小企放款績優銀行 台企銀連六年奪得殊榮

台灣企銀於昨（25）日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A組）」績優銀行，該行長期深耕國內中小企業放款領域...

中小企放款績優銀行 彰銀農業授信績效卓著

彰化銀行力挺中小企業，積極支持各項政府疫後振興貸款方案，協助中小企業低碳升級轉型，於金管會昨（25）日召開本國銀行總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。