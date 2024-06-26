台中銀弊案 金管會疑爆內鬼…檢查局遭檢調搜索

金管會檢查局因台中商銀（2812）被挪用公款弊案遭檢調搜索，並扯出檢查局疑似有「內鬼」，將機密資料洩漏給台中商銀。金管會檢查局副局長賴欣國昨（25）日坦言，檢調是今年5月13日搜索檢查局，對有同仁疑似洩密一事「深表遺憾和震撼」，並將深切檢討。

賴欣國說，昨已將該名同仁調離檢查工作組別，調整職務工作內容，並將啟動後續內部調查程序，包括瞭解實際經過和個人動機等，若有違反檢查局內部規定，就會懲處。

這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，爆發第二宗檢查局同仁洩密案。

據了解，該李姓稽核人員是從金融局就在檢查單位，至今從事金檢20年非常資深。

台中商銀前董事長王貴鋒挪用10億元公款買飛機、豪車自用，卻傳出在金管會金檢期間，有一名檢查局的李姓稽核員用手機翻拍金檢報告，傳給王的秘書。

因檢調單位搜索時一併扣押秘書的手機，才循線查出這起案外案，並破天荒搜索金管會，依瀆職罪將該名稽核人員另案起訴。

賴欣國說，王貴鋒遭起訴，是檢查局依檢查計畫在2023年3月間對台中商銀辦理一般金檢時發現。

2023年4月主動聯繫駐會檢察官李秉錡召開會議討論案情，後續也是金管會主動將告發書、事關卷證，在同年5月初移送給新北地檢署偵辦。

至於檢調查出有檢查局同仁洩密一案，賴欣國說，這是個人行為，2024年5月13日檢調來搜索檢查局，當時並不知情有這件事，「我們也是非常震撼」。

他說，目前尚未收到新北地檢署公文和對該同仁起訴書的內容，後續會盡快了解實際經過和動機，若有違反檢查局內部規定，會依內規進行懲處。

金管會也會深切檢討內部管理，責成檢查局從內部控制、作業流程和員工教育訓練多方面精進改善，加強同仁對資訊保密認知和實踐。

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