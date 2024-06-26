玉山銀主辦金寶集團聯貸案

玉山銀行統籌主辦泰金寶科技及其子公司泰金寶電通2.6億美元永續連結聯貸案，已於24日完成簽約，由玉山銀行董事長黃男州、總經理林隆政與金仁寶總裁許勝雄、金寶（2312）集團執行長陳威昌、泰金寶科技副董事長許介立等人共同主持簽約儀式。

該聯貸資金將用於償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由玉山銀行攜手兆豐銀行及凱基銀行統籌主辦，玉山銀行擔任管理銀行，原目標金額2億美元，在台新銀行、合作金庫、安泰銀行、第一銀行、新光銀行及元大銀行踴躍參與下，最終超額認購達1.8倍，顯見聯貸銀行團對金寶集團營運與未來發展給予高度肯定。

泰金寶科技成立於1989年，2001年在泰國證券交易所上市，並於2003年在台灣證券交易所以台灣存託憑證上市。泰金寶科技在泰國布局時間長達35年，目前有16座工廠營運，是東南亞最大專業電子代工廠（EMS），每年更貢獻金寶集團六成營收，由於美中貿易戰，全球供應鏈有轉向東協的趨勢，未來營運成長更為可期。

金寶集團致力追求永續成長，為接軌國際ESG永續趨勢，已設定明確的減碳路徑，擬定出短、中、長期的階段性計畫、倡議SBTi科學基礎減量目標、制定內部碳定價並應用PDCA循環追蹤執行成效。此次聯貸案亦結合永續指標，聯貸銀行團透過每年檢視證交所公司治理評鑑、泰國營運工廠溫室氣體排放強度、外購電力減幅等具體成效，以利率減碼支持企業實踐永續經營。

玉山銀行長期重視企業永續發展，自2021年起連續三年發起玉山ESG永續倡議行動、連續十年入選DJSI道瓊永續指數，並連續兩年發布氣候暨自然環境報告書，為台灣首家整合氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD Beta v.02）雙架構之報告書，創新作法受到TNFD國際組織肯定，並收錄為TNFD金融業指引案例。

展望未來，玉山銀行將持續運用金融專業，為員工、顧客、股東等創造價值，結合志同道合的企業夥伴，培養永續成長的韌性，為台灣這片土地帶來淨正效益。

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