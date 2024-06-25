金管會再示警！從事虛擬資產交易 務必停看聽

金管會今日再提醒民眾注意從事虛擬資產交易及境外虛擬資產交易平台的相關風險。金管會表示，從事虛擬資產交易前務必停看聽，由於虛擬資產屬新興且複雜性商品，無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，相關資訊較不透明交易風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。

金管會也指出，近期亦有透過社群軟體假冒名人要求民眾投資某種虛擬貨幣，誘騙民眾下載特定App或登錄不明網站，要求資產轉入指定帳戶，佯裝購買虛擬貨幣的假象等詐騙手法，金管會呼籲民眾不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產。

金管會提醒，民眾如透過境外虛擬資產交易平台進行交易，由於境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立的機構，可能亦未受外國主管機關監理，又相關商品係在境外提供，且虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高，因此建議民眾，如透過境外虛擬資產交易平台進行交易務必提高警覺，要謹慎判斷相關訊息真偽，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障，民眾須自行承擔相關風險。

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