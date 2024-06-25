聽新聞
test
0:00 / 0:00
金管會再示警！從事虛擬資產交易 務必停看聽
金管會今日再提醒民眾注意從事虛擬資產交易及境外虛擬資產交易平台的相關風險。金管會表示，從事虛擬資產交易前務必停看聽，由於虛擬資產屬新興且複雜性商品，無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，相關資訊較不透明交易風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。
金管會也指出，近期亦有透過社群軟體假冒名人要求民眾投資某種虛擬貨幣，誘騙民眾下載特定App或登錄不明網站，要求資產轉入指定帳戶，佯裝購買虛擬貨幣的假象等詐騙手法，金管會呼籲民眾不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產。
金管會提醒，民眾如透過境外虛擬資產交易平台進行交易，由於境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立的機構，可能亦未受外國主管機關監理，又相關商品係在境外提供，且虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高，因此建議民眾，如透過境外虛擬資產交易平台進行交易務必提高警覺，要謹慎判斷相關訊息真偽，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障，民眾須自行承擔相關風險。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 未來3年房市不確定！建築融資年增率再縮水 近7年新低
▪ 「囤房稅2.0」七月上路 北市不動產仲介公會理事長：多屋族三招因應
▪ 5月房貸餘額破紀錄、建商推案信心卻萎縮 央行解密
▪ 網紅帶動炒房 內政部：不當行銷手法最高可罰五千萬
▪ 全國瘋買房？上半年預售快銷案賣破百件、年增近二倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言