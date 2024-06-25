國銀高資產財管業務爭放行兩大業務 卻卡這件事

金管會要推動台灣成為亞洲資產管理中心，正研擬是否可能放行國銀承辦高資產客戶財管業務時，可允許客戶做「保費融資」或「保單質借」兩大業務，但目前該兩大業務要放行，恐得修《保險法》。

「保費融資」是允許客戶可向銀行借錢繳保費，用小錢買大保單，具拉高保單財務操作槓桿效果，目前僅放行OIU（國際保險境外分公司）保單。

「保單質借」則是允許客戶可拿保單跟銀行抵押融資。目前僅允許要保人（付保費者）向保險公司做保單質借，並未開放可向銀行做保單質借。

銀行局主秘侯立洋說，目前各銀行海外分行並未限制做「保單質借」，因此各銀行可來報准後做此業務，但國內則受《保險法》限制，未能放行，他說，銀行希望可以開放該項業務，銀行局正在研議中。

保險局主秘古坤榮則說，目前僅OIU可做「保費融資」業務，國內銀行並未放行；至於「保單質借」是專屬要保人權利也不能轉讓，若要開放則涉及修《保險法》。

金管會主委彭金隆是在上周接受媒體採訪時，會中首度碰觸該項議題。銀行局長莊琇媛當時說，因高資產客戶往往有家族傳承需求，保險是其中重要標的之一，金管會正研擬是否可能開放保費融資、或保單質借的可行性，但因保險法上有其限制，會思考是否可以做一些突破。

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