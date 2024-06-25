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美元保單買氣欲振乏力、投資型最慘 兩大關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

市場淡化美國聯準會降息預期，美元雙率將續持高位，讓美元保單買氣欲振乏力。據金管會統計，四月美元保單新契約保費收入6.42億美元，月減21%，累計前四月新契約保費收入僅29.65億美元，年增2.2%，又以美元投資型保單仍陷入衰退泥沼最慘。

保險局主秘古坤榮坦言，四月美元投資型保單續衰退，有兩大主因，一、四月美債殖利率走高、價格走低，讓國人資金運用轉向投資美債，降低對美元保單購買意願，二、二月連假，新契約保費收入遞延到三月，墊高基期，使四月衰退幅度擴大。

據統計，四月單月美元投資型保單新契約保費收入1.14億美元，月減25%，累計前四月新契約保費收入3.93億美元，年減36%。業績最好是國泰、安聯和富邦人壽。

美元投資型保單買氣欲振乏力，傳統型也僅持穩。古坤榮說，美元傳統型保單受惠今年初調升美元保單責準利率，保費下降增加民眾購買意願，但也因三月保費墊高基期，四月也略降。

據統計，四月單月美元傳統型保單新契約保費收入5.28億美元，月減20%，累計前四月新契約保費收入25.72億美元，年增12%，買氣較傳統型持穩。業績最好是國泰、富邦和南山。

金管會公布2024年4月外幣保單業績狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率、責準金利率等因素，最易牽動外幣保單買氣。

若將這三種幣別，換算成新台幣計價，累計2024年前四月整體外幣保單新契約保費收入961.13億元台幣，年增7%，占整體新契約保費收入僅40.2%，是近六年來次低。前波低點是2019年僅占39.8%。

若與2023年全年外幣保單新契約保費收入2,637.5億元來看，2024年前四月是2023年一整年的36%，若依此成長速度，可能全年業績將與2023年相當。

金融業者認為，就算2024年9月美國啟動降息，也因美元利率和匯率續持高檔，恐對提振外幣保單買氣有限。

另因市場預期澳洲經濟好轉，澳幣保單前四月賣了0.88億澳幣，年增1.84倍；人民幣保單則續衰退，前四月賣了0.32億人民幣，年減24%，仍是受大陸經濟持續表現不佳所致。

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