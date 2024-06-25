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金管會主委彭金隆首度與銀行總經理面對面 作出三大提示

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。本報資料照片
金管會主委彭金隆。本報資料照片

金管會今日召集全體國銀總經理業務會報，並且由主委彭金隆致辭，這也是他上任之後第一次與全體國銀總經理正式會面，彭金隆並在致辭中提出國銀未來營運的三大重點方向，其中他特別提醒國銀要「晴天存糧」，趁獲利好時多強化資本，維持強健的資本韌性，他並強調，這是在獲利好的時候才特別能作得起來，希望銀行把握方向。

另外二大重點，一是金管會對銀行將提出進一步與普惠金融相關的開放措施，來鼓勵金融業進行加薪等，多照顧員工和股東。另一個，則是提示打詐與防詐的重要性，希望銀行業對於防制詐騙不僅要做到法規依循的最低要求，更應完善對客戶保護的機制，同時除了法規遵循之外，更能自發性地建構更有效保護銀行客戶的機制來防止金融詐騙、充分保障銀行客戶的相關交易與資產之安全。

彭金隆也表示，過去一年來全球遭逢許多重大事件，國際通膨、升息壓力及地緣政治衝突等，對全球經濟與金融市場造成深刻且廣泛的影響，銀行業總體的經營環境更面臨人口老化、氣候變遷、貧富差距、科技資安等嚴峻挑戰，期許銀行業能秉持誠信經營的核心價值，共同協助防制詐騙、關懷弱勢民眾金融需求、強化公司治理及資安風險防禦能力，持續推動永續金融經營。

金管會亦再對國銀總經理提示，申報金融相關資料應注意資料正確性與即時性，另外銀行業面對處理非理性客戶申訴問題，宜建構對員工執行職務的安全保障措施，以及銀行董事會及經營階層投入適當資源，充分支持防制詐騙工作，提升銀行臨櫃關懷提問攔阻成功率。

詐騙 金管會 銀行業

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