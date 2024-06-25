永慶調查：六成國人看漲第3季房價、創近九季新高 看跌比重降至9%

據永慶房屋今年第3季網路會員調查，對第3季景氣，54%民眾認為與第2季持平，27%國人則看好第3季經濟表現；六成消費者看漲第3季房價，較上季增加八個百分點，創近九季新高，看跌比重則降至9%、呈現連六季下滑。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指分析，全球經濟持續復甦，台灣景氣也亮出黃紅燈，加上台股維持在2萬點以上高檔，均帶動國內消費信心穩定回升。

不過陳賜傑表示，在通膨無顯著下降的情況下，民眾擔憂未來房價上漲，在消費者預期心理之下，以致國人看漲房價比例較上季增加、拉高至六成。

該資料同步顯示，50%民眾認為未來一年是購屋好時機，54%消費者認為未來半年是最佳售屋時機，並創下近九季以來新高，顯示屋主著眼於目前市場買氣正旺，讓購屋、售屋意願同步增加。

陳賜傑表示，由於政府對於房市管制的措施以滾動式檢討調整，未來房市走向仍有變數的情況下，以致過半屋主認為未來半年就是最佳售屋時機。

據調查結果顯示，79%消費者認為過去一年房價已上漲超過5%，顯示消費者普遍對於房價上漲的感受深刻；若觀察過去一年想購屋的消費者對六都暨新竹縣市區域房價看法，逾四成民眾認為新竹縣市、高雄房價上漲10%以上。 據永慶房屋今年第3季網路會員調查，53%消費者表達會因去年八月「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」上路而加快購屋決定，顯示這項政策對於有購屋意願的首購族群而言，具有相當的吸引力。永慶房產集團提供 據永慶房屋今年第3季網路會員調查，對第3季景氣，54%民眾認為與第2季持平，27%國人則看好第3季經濟表現。永慶房產集團提供 據永慶房屋今年第3季網路會員調查，六成消費者看漲第3季房價，較上季增加八個百分點，創近九季新高，看跌比重則降至9%、呈現連六季下滑。 據永慶房屋今年第3季網路會員調查，66%民眾認為0403地震對購屋意願沒有影響，三成民眾購屋意願降低。永慶房產集團提供 據永慶房屋今年第3季網路會員調查，53%消費者表達會因去年八月「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」上路而加快購屋決定，顯示這項政策對於有購屋意願的首購族群而言，具有相當的吸引力。永慶房產集團提供

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