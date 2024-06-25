前4月外幣保單新契約保費貢獻比 探近5年同期新低
美元利率續處高檔，市場資金湧向高利美債，美元投資型保單買氣衰退，金管會今天公布，今年前4月壽險業外幣保單占整體新契約保費收入比續降至40.19%，探近5年同期新低。
金管會今天公布，今年前4月壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約961.13億元，年增7%，但對壽險業整體新契約保費收入貢獻比再降至40.19%，下探近5年同期新低。
其中，今年前4月壽險業外幣投資型保單新契約保費收入約141.65億元，年減27%，外幣傳統型保單新契約保費收入約819.48億元，年增17%。
市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。
今年前4月美元保單新契約保費收入達29.65億美元，年增2%，其中美元投資型保單新契約保費收入達3.93億美元，年減36%，美元傳統型保單新契約保費收入為25.72億美元，年增12%。
金管會保險局主秘古坤榮分析，美元投資型保單買氣下滑，主因還是美元利率續處高檔，美債價格維持低檔，市場資金因此轉往投向高利率美債。
至於美元傳統型保單業績仍呈正成長，主因金管會今年起調升美元保單責準利率，若消費者購買同樣保額保單，和責準利率調升前相比保費支出會下降，即美元保單購買成本降低，拉抬消費者購買意願。
因市場看好澳洲經濟前景，澳幣保單買氣暢旺，今年前4月澳幣保單新契約保費收入達0.88億澳元，年增1.84倍，其中澳幣投資型保單新契約保費收入達0.65億澳元，年增1.95倍，澳幣傳統型保單新契約保費收入達0.23億澳元，年增1.56倍，全面呈現正成長。
人民幣保單前4月新契約保費收入達人民幣0.32億元，年減24%，其中人民幣投資型保單新契約保費收入為人民幣0.25億元，年減29%，人民幣傳統型保單新契約保費收入為人民幣0.07億元，與2023年同期業績持平。
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