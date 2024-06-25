金管會示警虛擬資產3風險 籲交易前審慎停看聽

身為虛擬資產主管機關，金管會今天示警，虛擬資產具無漲跌幅限制、資訊較不透明且本質屬於新興且複雜性商品等3大風險，民眾從事虛擬資產交易前務必停看聽。

為強化民眾交易風險意識，金管會證期局主秘尚光琪今天示警，民眾從事虛擬資產交易前務必停看聽，充分瞭解虛擬資產運作模式、審慎評估可能產生的風險，以維護自身投資權益並保障財產安全。

尚光琪指出，虛擬資產具3大特質，首先是屬於新興且複雜性商品，其次是無漲跌幅限制，容易暴漲暴跌，第3是相關資訊較不透明，導致交易風險高。

另一方面，尚光琪提醒，境外虛擬資產交易平台為非經金管會核准設立的機構，也可能未受外國主管機關監理，加上商品在境外提供，民眾若透過境外虛擬資產交易平台交易，務必提高警覺、謹慎判斷訊息真偽，避免發生交易糾紛時無法獲得保障，民眾須自行承擔風險。

近期有詐團透過社群軟體假冒名人，誘騙民眾下載特定App或登錄不明網站，要求將資產轉入指定帳戶，佯裝購買虛擬貨幣的假象行詐，尚光琪呼籲民眾不輕信高報酬虛假訊息，不隨意繳交資產。

媒體報導，日前亞太易安特科技有限公司胡姓前負責人因涉嫌隱匿公司陸資背景，遭檢調搜索並約談。亞太易安特為有向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者，對於此案，尚光琪表示，正由檢調偵辦中，金管會將配合檢調辦理，目前檢調尚未請金管會提供資料。

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