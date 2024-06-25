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土銀董事長謝娟娟請辭離任 26日轉任板信商銀董座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財政部轄下土地銀行董事長謝娟娟辭職，土銀25日召開臨時董事會議推選由總經理何英明代理董事長職務。據悉，謝娟娟將轉任板信銀行董事長，待26日董事會通過後上任。

板信銀行21日舉行股東會並完成第十屆董事改選，現任董事長張明道目前仍續任法人代表董事，而明日召開的董事會將改派法人董事代表為謝娟娟，現年70歲的張明道也將從板信功臣身退。

張明道出身自公部門，從財政部基層專員，歷經科長、組長等主管職，金管會成立時出任首任檢查局副局長，後又任銀行局長。之後到業界歷任台灣金控暨台灣銀行總經理、彰化銀行董事長。公私部門資歷豐富。

板信商銀21日舉行股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，配發普通股每股0.68元股票股利及0.02元現金股利，並通過提撥可分配盈餘11.69億元辦理盈餘轉增資，增資後板信銀實收資本額擴增至183億元，股東會上並完成第十屆董事改選。

板信商銀去年稅後純益約16.87億元，每股盈餘(EPS)0.98元。今年累計至5月為止，自結稅後盈餘較去年同期成長17%，該行預估今年盈餘目標仍可順利達成。因板信商銀近年來資產品質及獲利穩定，惠譽信評於6月19日授予該行長期評等為A-(twn)，評等展望穩定。

明道 股東會 董事長

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