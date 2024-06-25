證交所金融教育扎根 推出高中職版投資理財分齡教案

為深化金融教育根基，推廣基礎金融教育，臺灣證券交易所繼2023年首次推出「國中版投資理財分齡教案」並獲師生熱烈迴響後，2024年再推出符合108課綱的「高中職版投資理財分齡教案」，作為各級學校之教學輔助教學使用，以協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。

證交所這次新編製高中(職)投資理財教案共六單元，分為教師手冊及學生手冊；內容涵蓋：創業應思考面向、存款/保險/債券等基礎理財產品特性與財務模型、資本市場常見商品(ETF、股票)介紹、詐騙預防、ESG等多元新興議題。教師可選擇適合學生學習的單元，並搭配學校課程規劃教學進度。

為讓授課教師了解教案內容，針對高中(職)教案部分，證交所2024年7月至8月間，於台北、台中及高雄各舉辦一場高中(職)實體種子教師營，由教案編撰團隊擔任種子講師，介紹教案教學方式、學習單學習重點，並可登錄「全國教師在職進修研習時數」。國中部分，則舉辦線上種子教師營，教師可不受時間、地點限制，透過觀看2023年國中種子教師營影片，學習教案使用方法。

為鼓勵老師們使用教案教學，證交所也推出獎勵辦法，實施國中及高中(職)教案教學的講師，並參加種子教師營可獲得5,000元獎勵金；如有老師未能參加教師營，卻仍有實施教案進行教學，也可獲得3,000元獎勵金。於在課堂中使用證交所開發的證券知識大富翁輔助教學，更有機會再獲得2,400元獎勵金。名額有限，請老師把握機會盡速報名。

想了解更多報名或獎勵金資訊，歡迎下方報名網站查詢；目前報名踴躍，證交所邀請國中及高中(職)教師一同加入金融教育向下扎根的行列。

國中報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1120

高中(職)報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1121

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