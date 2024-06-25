遠雄人壽獲頒台灣永續投資獎 連續三年獲獎

近年淨零減碳議題發酵，身為金融保險業，責任投資更顯重要。遠雄人壽（5859）依循聯合國責任投資原則(PRI)六大原則，將環境、社會和公司治理因子等非財務績效納入投資決策，並發揮機構投資人盡職治理的職能，透過低碳投資促進產業綠色轉型，連續三年榮獲台灣永續能源研究基金會「永續投資獎」影響力投資銀獎殊榮，落實永續金融備受肯定。

遠雄人壽秉持「健康」、「低碳」、「共榮」永續發展策略，積極透過綠色投資、綠色採購、綠能發展等實際行動，朝台灣2050淨零排放目標前進。為實踐永續金融，遠雄人壽呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，配合政府加速台灣產業轉型升級、追求永續發展與創新的政策願景和經濟模式，積極參與金管會推動「五加二新創重點產業」、「鼓勵保險業投資六大核心戰略產業、公共投資及長照事業」之投資方案，包括太陽能電廠、大巨蛋園區、再生能源等公共投資，以實際行動支持解決社會、環境等特定議題之永續發展產業，發揮金融業核心職能。2023年累計投資於五加二新創產業，包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟等，投資金額市值達逾新臺幣155億元。

身為機構投資者及風險承保者，遠雄人壽善盡機構投資人盡職治理，除投入投資部位碳盤查，亦透第三方查證，有效管理氣候風險及降低營運過程中可能對環境造成的影響，並透過與被投資公司適當的對話及互動，進一步了解被投資公司所面臨的風險與策略，致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識，帶動各方利害關係人一同深化金融保險價值鏈，展現實踐綠色企業的決心與承諾。

遠雄人壽積極發揮保險業資金力量投入公共建設，此次獲得永續投資獎肯定的大巨蛋園區投資案，不僅帶動全民娛樂、體育及觀光品質效益，更加速產業升級、翻轉區域產業聚落，提高就業機會，活絡當地經濟發展。此外，遠雄人壽投入社會公益不遺餘力，今年也再以長年深耕「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務，榮獲AREA亞洲企業社會責任獎-社會公益發展獎，進一步在ESG價值貢獻上因有所突破，也因此取得企業永續報告獎，展現落實永續價值的企圖心，與亞洲各國企業並駕齊驅，連續四年獲肯定。

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