上任後首度與國銀總經理面對面 彭金隆給3期許

金管會今天召開國銀總經理會議暨表揚典禮，為金管會主委彭金隆上任後首度與國銀總經理正式見面。彭金隆表示，目前銀行業不論獲利或經營體質均達史上最好時期，盼業者強化資本韌性、響應普惠金融並完善客戶保護機制。

金管會今天召開本國銀行總經理第57次業務聯繫會議，並表揚辦理「中小企業放款方案」、「新南向政策目標國家授信方案」及「6大核心戰略產業放款方案」績優銀行。

彭金隆致詞時指出，中小企業一向在台灣扮演關鍵角色，金融業對於中小企業的支持更是總統賴清德施政政見重要一環，未來金管會也會持續籲請金融業大力支持政策。

彭金隆表示，過去一年來全球遭逢許多重大事件，國際通膨、升息壓力及地緣政治衝突等，對全球經濟與金融市場造成深刻廣泛影響，銀行業總體經營環境更面臨人口老化、氣候變遷、貧富差距、科技資安等嚴峻挑戰。

彭金隆指出，希望銀行業秉持誠信經營核心價值，共同協助防制詐騙、關懷弱勢民眾金融需求、強化公司治理及資安風險防禦能力，持續推動永續金融經營，他對於銀行業有3大期許。

第1，目前銀行業不論獲利或經營體質，都達到過去以來最好時期，期許銀行業在這樣基礎下，把握時機晴天儲糧，致力強化風險管理能力並強化資本，讓未來金融市場更安全。

其次，彭金隆指出，金管會將持續促進金融市場發展，同時希望發展成果能擴大分享至社會，銀行業對於金管會開放措施所產生的效益，不應只及於股東，更應分享給員工及社會大眾，他期許銀行業響應普惠金融政策，充分發揮金融業企業社會價值。

第3，彭金隆強調，防制詐騙為政府施政重中之重，金管會感謝銀行持續配合防詐措施，但銀行業對於防制詐騙，不僅要做到法規依循最低要求，更應完善對客戶保護機制，他期許銀行業自發性建構更有效保護銀行客戶機制，防止金融詐騙，以充分保障銀行客戶交易與資產安全。

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