未來3年房市不確定！建築融資年增率再縮水 近7年新低

房地產景氣持續熱絡，中央銀行25日發布5月房貸餘額為10兆4336億元，持續攀升，年增率為9.79％，創下110年8月以來最大增幅，顯示房地產交易價量均增溫。不過，央行表示，目前帶動房地產交易熱絡的三項因素對於建商而言，未來都是不確定因素，因此建築貸款年增率萎縮，增幅創106年6月以來新低，建商態度審慎。

央行25日公布5月消費者貸及建築貸款餘額統計，截至今年5月底止，購置住宅貸款（房貸）餘額達10兆4336億元，年增率高達9.79％，創110年8月以來最大成長幅度，比4月年增率9.12％的增速更猛。

央行官員指出，房貸餘額與房屋的交易價量均有關，六都買賣移轉數量增加，房價也上漲，反映在房貸餘額的成長上。

六都5月買賣移轉量達2.68萬棟，月增17.1％、年增25.6％，創11年來同月新高，顯示房市交易不僅穩定成長，也相當熱絡。不過，下半年有高基期因素，加上央行6月理監事會議後加強選擇性信用管制，調降特定地區（六都加新竹縣市）第二戶房屋貸款成數上限降為6成，市場預期，下半年房屋移轉數量年增率將大幅收斂。

央行分析5月房貸餘額加速成長有三項原因：景氣復甦；股市多頭帶來的財富效果；以及新青安政策激發出剛性需求。不過，這三項造成房貸餘額快速成長的因素，對於建商而言，卻都是未來房地產市場的不確定因素。

官員分析，新屋建案看量體大小，需要3年至5年的興建，銷售也需要時間，3年後國內景氣狀況是否仍然熱絡？不一定；股市3年後是否跟現在一樣還是多頭？不一定；新青安政策只有3年，自112年8月實施迄今，還剩2年多一些，建商現在推出新建案，要拚2年半完工及銷售，壓力其實不小，從建築貸款餘額增幅萎縮，就能看出建商對未來房地產景氣的審慎態度。

5月底建築貸款餘額3兆2804億元，年增率繼續收斂至2.91％，創106年6月以來最小增幅，建商推案風向球持續消風。

房貸餘額及建築融資呈相反走勢，顯示建商對於未來2、3年後的房地產看法保守，未來2、3年國內經濟景氣、股市多空表現等對建商而言，都是不確定因素。

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