元大證券高層人事異動 王義明升副董、郭明正接任總經理

元大證券隨近年持續發展海內外多項創新業務，25日董事會通過高階人事案，原總經理王義明升任副董事長，遺缺由執行副總經理郭明正接任，人事案將待主管機關核准元大證券新任總經理案後生效。

王義明熟稔國內經紀通路及財富管理全方位業務、郭明正以海外事務及投行業務見長，秉持「立足台灣，放眼國際」政策方針，此人事異動「強強聯手」，可望替元大證券海內外市場版圖奠定更扎實的根基，進一步推升成長動能，邁向亞洲區域型的證券機構。

王義明在元大服務近30年，面對詭譎多變的國際金融情勢，近年仍率領元大證券站穩業界龍頭地位，持續借重其對證券市場的專業與敏銳度，鞏固經紀核心業務競爭優勢與地位，積極發展財富管理業務，掌握數位金融科技發展契機。

郭明正1995年進入元大服務，曾任元大金控法金事業處執行長、元大證券執行副總及元大證券(韓國)總經理等職務，任職期間整合各項法金業務資源，創造集團業務綜效，也帶領投資銀行團隊多次取得大型承銷案，在韓國期間，整合資源推動海內外子公司合作，提升集團在亞洲金融圈能見度。

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