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元大證券王義明7月升副董 郭明正升總座獲核准前先代理

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控（2885）傍晚公告，子公司元大證券今天董事會決議，選任元大證券總經理王義明為元大證券副董事長，元大證執行副總經理郭明正升任總經理。圖／元大金控提供
元大金控（2885）傍晚公告，子公司元大證券今天董事會決議，選任元大證券總經理王義明為元大證券副董事長，元大證執行副總經理郭明正升任總經理。圖／元大金控提供

元大金控（2885）傍晚公告，子公司元大證券今天董事會決議，選任元大證券總經理王義明為元大證券副董事長，元大證執行副總經理郭明正升任總經理，其中，副董事長人事預定7月1日起生效，屆時現任副董黃維誠將轉專任元大證券董事，郭明正升任總經理則須待主管機關核准才正式生效，核准前郭明正將先行代理總經理職務。

黃維誠已在6月14日請辭元大證副董職務，主因黃維誠身兼元大金控國際事業處執行長與元大金控策略長，一人多職工作繁重，不克再兼顧元大證副董，其辭任與王義明升任副董均於7月起生效。

元大金控並在董事會決議公告後，說明有關元大證券人事異動。元大金控表示，子公司元大證券近年持續發展海內外多項創新業務，今天召開董事會，會中通過高階人事案，總經理王義明升任副董事長；原職務由執行副總郭明正接任，此項人事案待主管機關核准元大證券新任總經理案後生效。

元大金表示，王義明熟稔國內經紀通路及財富管理全方位業務、郭明正以海外事務及投行業務見長，秉持「立足台灣，放眼國際」政策方針，此人事異動「強強聯手」，可望替元大證券海內外市場版圖奠定更扎實的根基，進一步推升成長動能，邁向亞洲區域型的證券機構。

元大金指出，王義明在元大服務近30年，面對詭譎多變的國際金融情勢，王義明仍率領元大證券站穩業界龍頭地位，未來將持續借重其對證券市場的專業與敏銳度，鞏固經紀核心業務競爭優勢與地位，積極發展財富管理業務，掌握數位金融科技發展契機。

郭明正1995年進入元大服務，曾任元大金控法金事業處執行長、元大證券執行副總及元大證券(韓國)總經理等職務，任職期間整合各項法金業務資源，創造集團業務綜效，也帶領投資銀行團隊多次取得大型承銷案，在韓國期間，整合資源推動海內外子公司合作，提升集團在亞洲金融圈能見度。

元大金控 董事長 財富管理

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