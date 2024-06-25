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通膨預期心理強 信義房屋調查：56%民眾看漲房價、寫近10季新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋針對官網使用者進行2024第3季的購屋意向調查，調查期間央行的第六波選擇性信用管制措施已經上路，不過台股一度衝到2萬3千點，調查結果顯示看漲房價比例達56%，創下近10季以來的單季新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，調查反映部分民眾對於通膨預期仍強烈，45%受訪者出現通膨會帶動房價的預期，但也有30%認為雖有通膨但影響房市有限。

至於股市大漲對房市影響，受訪者認為受惠有限，僅有11%表示獲利很多、購屋預算明顯增加。

曾敬德表示，此次調查看漲房價比例10季新高，反映現在民眾信心是兩年半以來最樂觀的時候，若對比一手市場熱銷，二手市場買賣移轉棟數持續量增走勢一致，其背景還是與股市創高的資金與信心帶動，加上新青安也幫助年輕族群購屋，反而央行的選擇性信用管制措施，並未對市場信心造成明顯衝擊。

此次問卷調查顯示，國人購屋資金運用保守，台股衝上兩萬三千點後，僅有11%受訪者表示獲利很多，購屋預算明顯增加。25%則是獲利有限，預算無顯著增加。比例最高的41%受訪者表示，購屋資金與股市資金無關，調查結果與上季相似，僅相對少數的民眾受惠股市大漲而購屋預算增加，但可能援助頭期款的長輩資產有受惠。

至於通膨預期，調查顯示，有45%受訪者認為通膨還會助漲房價，比例比上季調查時更高，30%的受訪者認為，可能有通膨但影響房市有限。另外25%受訪者則表示不清楚，相對多數認為通膨還是會對房價有影響。

房價預期部分，曾敬德表示，房市看漲情緒持續增溫，顯示購屋人現階段的購屋信心偏強，56%受訪者認為未來房價看漲，比例創下近10季調查新高，上一季調查看好比例則為42%，2022第2季到2023第3季調查都仍是看跌比看漲多的相對理性氛圍，現在則是看漲遠比看跌得多，信心表現十分強勁。

信義房屋自6月17日至25日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，共回收1,060份樣本資料。

房價 通膨

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