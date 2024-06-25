台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」
台中商銀（2812）遭挪用十億元公款引爆案外案，檢調查出有金管會檢查局李姓稽核洩密給台中銀。金管會檢查局副局長賴欣國直言，金管會檢查局是在5月13日被檢調搜索，對該同仁有洩密一事，「深表遺憾和震撼」，並將會深切檢討。
賴欣國說，今天已將該名檢查局同仁調離檢查單位，並將啟動後續內部調查程序，包括瞭解實際經過和個人動機等，若有違反檢查局內部規定，就會懲處。
這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，爆發第二宗檢查局同仁洩密案。據了解，該李姓稽核人員是從金融局就在檢查單位，至今從事金檢20年非常資深。
今天有媒體指出，台中商銀前董事長王貴鋒挪用十億元公款買飛機豪車自用，卻在金管會金檢期間，有一名檢查局的李姓稽核員與王貴鋒的祕書是同學，竟不顧金管會正暗中調查台中商銀遭掏空弊案，偷偷用手機翻拍金檢報告，傳給王的祕書。
因檢調單位搜索時一併扣押祕書的手機，才循線查出這起案外案，並破天荒搜索金管會，依瀆職罪將該名稽核人員另案起訴。
今天金管會在例行記者會上說，台中商銀前董事長王貴鋒遭起訴，是檢查局依檢查計畫在2023年3月對台中商銀做一般金檢時，發現王貴鋒涉及不法。
2023年4月聯繫駐會檢察官李秉錡討論案情，同年5月金管會將告發書移送給新北地檢署，並配合檢調提供資料。
至於檢調發現檢查局同仁洩密，賴欣國說，這是個人行為，已將該同仁調離檢查，會依照內部規定做懲處。
他說，目前尚未收到起訴書內容，會了解該同仁實際經過和動機，是否有違反本局內部規定。
他坦言，5月13日檢調來搜索檢查局，當時並不知情有這件事，「我們也是非常震撼」。這也是金管會成立20年來，首次發生此事，檢查局會加強內控、作業流程和檢討內部規劃做教育宣導。
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