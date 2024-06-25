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警戒！75%台灣民眾三個月內收到詐騙訊息 31%曾遭詐騙得逞

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰世華銀行25日發表首份《反詐行為調查報告》，針對全台18歲至70歲以上各年齡區間的民眾進行抽樣調查。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行25日發表首份《反詐行為調查報告》，針對全台18歲至70歲以上各年齡區間的民眾進行抽樣調查。圖／國泰世華銀行提供

近年詐騙集團猖獗且手法不斷推陳出新，為提升大眾的識詐知能，國泰世華銀行25日發表首份《反詐行為調查報告》，針對全台18歲至70歲以上各年齡區間的民眾進行抽樣調查，總計回收11,609份有效網路問卷，以「詐騙滲透率」、「反詐意識」及「遇詐後行為」三大關鍵構面進行分析。調查結果顯示，有高達75%民眾於三個月內收過詐騙訊息，31%民眾曾有被詐騙得逞的經驗，等同約每3人就有1人受騙。

第一，關鍵構面一「詐騙滲透率」：全民皆受詐騙威脅

國泰世華分別從詐騙訊息接受頻率、詐騙類型以及受詐經驗進行調查。發現遭詐騙得逞的民眾，在年齡、學歷及地區方面皆無明顯差異，顯示詐騙攻擊並非針對特定族群，全民皆受威脅。此外，常見手法則以「網購詐騙」及「假投資詐騙」為最大宗，占近60%；而遇到「假冒親友詐騙」及「假檢警詐騙」則以60歲以上民眾比例為最高。顯見歹徒因應不同目標對象會施行不同情境詐術，國泰世華提醒，面對各方訊息應抱持「零信任」態度，謹慎求證為防詐不二法門。

第二，關鍵構面二「反詐騙意識」：41%認為「詐騙訊息太多檢舉不完」

國泰世華針對受詐原因以及檢舉意願進行調查，分析結果發現，有41%認為「詐騙訊息太多檢舉不完」，更有19%「不知道如何檢舉或分享」以及「大家應該可以辨識我不需要檢舉」。而誤點或誤信詐騙訊息的原因，有34%認為「訊息及連結太逼真」，其次33%「疏忽未留意到是假的」，等同有高達六成以上的被詐騙者，是因詐騙訊息以假亂真、一時不察而遭詐騙，因此提高民眾識詐知能、熟悉詐騙樣態更顯重要。

第三，關鍵構面三「遇詐後行為」：有半數被詐騙者不檢舉、不報案

國泰世華依序針對民眾遭詐騙後，是否勇於「檢舉」、「報案」、「分享」三大態度面向進行調查，結果顯示，被詐騙者中，有60%的人「沒有檢舉」、43%「沒有報案」，甚至財損達百萬元以上者，仍有26%不報案，調查發現，主因「就算報案錢也拿不回來」、「不知道如何檢舉」、「怕被認為笨或貪」三大原因影響報案意願，顯見被詐騙者擔心因受騙而被貼上負面標籤，建立更友善的受害者社會氛圍，是相當重要的課題。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華在臺灣擁有超過1,000萬名客戶，作為金融業的領導者，面對防詐議題責無旁貸，盼藉由此次《反詐行為調查報告》，喚起大眾重視「檢舉、報案、說出來」三行動之重要性，也提醒民眾「事事要存疑」以及「投資找合法」觀念，除了主動尋求官方聯絡方式或是165查證消息來源外，投資金融商品務必找合法金融機構才有保障。

為擴大宣傳力道，國泰世華攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」倡議行動，刑事局局長周幼偉也提醒，面對花招百出的詐騙情境，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道，或是「到府收款」、「別讓銀行員知道」就一定就是詐騙，民眾投資務必遵循政府認證之官方管道，若遇到任何可疑狀況勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

國泰世華 詐騙集團

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