康和證強化公平待客 高齡、手語等友善金融服務登場

康和證券（6016）為強化公平待客服務，積極設置無障礙設施、啟動臨櫃無紙化開戶、舉辦反詐騙講座等，落實反詐、高齡與小資族的友善金融服務，同時現場也提供手語翻譯，友善聽障朋友在臨櫃開戶或了解金融商品方面之服務，若聽障朋友無法到現場，也可預約視訊的手語翻譯服務。

過去三年，康和證舉辦公平待客原則之內部教育訓練，訓練人次為2,010人次，總訓練時數達5,946小時，另於總公司、分公司營業處所設置友善無障礙設施，康和證券有15家分公司的大樓入口處皆有無障礙坡道：另有11家分公司採低平檯，親近客戶、讓客戶方便辦理開戶；此外5個營業據點在開戶櫃台旁均設有圓桌，方便與客戶互動，提供零障礙服務。

同時康和證已全面啟動無紙化臨櫃開戶，採數位開戶服務，開戶時直接建檔，省去紙本手寫時間，讓開戶更輕鬆，且數位開戶可隨時放大縮小，看得清楚，高齡者也看得清楚，同時減少紙張需求，保護地球，同時分公司備有愛心鈴、老花眼鏡、輪椅提供給銀髮族與行動不便者隨時可以使用，落實公平待客的友善服務原則。

康和證並自行訂定「向高齡客戶提供金融服務自律要點」，同時在各分公司開戶櫃檯特別揭示「銀髮族重要事項告知書」，並對年滿65歲以上之高齡客戶加強善意關懷提問，包括當沖虧損與複委託等關懷提問，凡每月對前一月當沖交易有大額虧損與複委託交易進行關懷提問，並留存相關紀錄，強化對高齡客戶之保護措施。

根據證交所統計，113年5月台股新開戶數增加5.4萬人，其中0~19歲、20～30歲開戶分別月增10,062人、21,364人，顯示台股投資人結構持續年輕化。為了讓小資族可以快速投入投資理財，康和證券特別在官網設立「新鮮人輕鬆學」專區，滿足年輕人投資需求。為貼近年輕族群，同時製作60秒數位理財教育推播，透過短視頻形式，打造年輕化形象。

警政署資料顯示，去年詐欺案件較前一年增加逾28%，其中投資詐欺案件數增加近80%，連二年排在首位。康和證券在112年舉辦「達人領路金融致富之大眾理財教育推廣及反詐騙」宣導講座，共舉辦13場，不分北中南共有14家企業及團體參與，並榮獲企業主頒發感謝狀，今年預計辦理16場反詐騙講座。