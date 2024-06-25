新台幣貶4.8分 收32.443元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.443元，貶4.8分，成交金額14.15億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，最高32.385元、最低32.456元。
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