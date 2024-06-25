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元大證券高層人事異動 王義明升副董、郭明正升總經理

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控（2885）子公司元大證券今天董事會。圖／元大金控提供
元大金控（2885）子公司元大證券今天董事會。圖／元大金控提供

元大金控（2885）子公司元大證券今天董事會，據悉，董事會調整高層人事，元大證券總經理王義明將升任元大證券副董事長，總經理職務由曾任元大證券（韓國）總經理的元大證執行副總經理郭明正升任。

元大證券原任副董事長黃維誠則是已在6月14日請辭副董事長職務，主因黃維誠身兼元大金控國際事業處執行長與元大金控策略長，一人多職工作繁重，不克再兼顧元大證副董，因此元大金控通盤考量人事安排後，黃維誠請辭副董職務，證券高層人事再異動，王義明升任副董，郭明正升任總經理，據了解，今天元大證券即召開董事會通過相關高層人事案。

黃維誠在擔任元大證券總經之前，除了為元大證派駐當時收購的新加坡金英證券外，之後並出任元大證（韓國）總經理，然後再回到母公司元大證券擔任總經理，2022年升任元大證副董，去年9月、今年4月陸續再兼任元大金控國際事業處執行長與元大金控策略長。元大金指出，黃維誠在元大集團服務逾20年，熟稔集團文化，跨國經驗豐富，因此安排黃維誠擔任金控國際事業處執行長與策略長，持續深化元大金各事業體聚焦具驅動成長性的業務布局，強化海外營運與提升跨境業務整合縱效，以提升集團整合成長效益。而黃維誠6月辭卸元大證券副董，元大金控針對金控與各子公司高層人事已有所規劃，近月來在陸續調整證金、壽險等子公司總經理後，今天元大證券即召開董事會，通過新任副董與總經理人事案。

王義明在出任元大證券總經理之前，曾為元大證香港子公司總經理，而郭明正歷任元大創投總經理與元大金法金事業處執行長，再於兩年前擔任元大證（韓國）總經理。王、郭兩人與黃維誠一樣，在升任元大證券總經理之前都曾在海外事業獨當一面，也符合元大證總經理一貫具備國際觀與海外歷練的要求。

元大金控 董事長

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