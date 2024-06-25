FinTechSpace敲進中東 與巴林金融科技灣簽MOU

金融科技創新園區今天表示，與巴林金融科技灣（Bahrain FinTechBay）完成金融科技資源互惠合作備忘錄（MOU）簽署。開啟中東市場敲門磚，未來合作將包含共創空間、團隊推薦、當地發表及社群網絡的資源互惠。

金融科技創新園區FinTechSpace（以下簡稱園區）今天發布新聞稿指出，與巴林金融科技生態系建構者「巴林金融科技灣（Bahrain FinTech Bay）」完成金融科技資源互惠合作備忘錄（MOU）簽署。

園區表示，中東市場近幾年積極投資數位基礎建設及新興科技於金融服務的發展應用，而巴林更為中東市場的領先者，包含第1個引進監理沙盒及開放銀行機制，以及透過官產合作建立虛擬貨幣及雲端服務應用法規政策。

園區說明，獲巴林政府支持的巴林金融科技灣也成為該國金融科技的單一平台，透過提供創新實驗室、加速器計畫、活動策畫及教育機會等，吸引具影響力的金融科技企業以巴林為基地拓展中東金融科技市場，至今已培育逾135家金融科技公司。

園區與巴林金融科技灣簽署的金融科技合作備忘錄，包含共創空間、團隊推薦、當地發表及社群網絡的資源互惠。園區總監洪杉源表示，園區自成立起即積極與海外金融科技中心建立合作關係，期待透過本次合作，未來能將台灣的金融科技能量推向更廣闊的國際舞台。

巴林金融科技灣營運長Suzy Al Zeerah也指出，透過與台灣金融科技創新園區合作，能提供協助雙邊的金融科技公司拓張巴林、台灣金融科技市場，促進雙方數位經濟共同成長。

園區表示，本次與巴林金融科技灣簽署MOU，正式建立園區第16家MOU國際合作夥伴，更是首家中東金融科技夥伴。期待未來藉由園區和巴林金融科技灣建立合作關係，促進雙方業者能深入了解亞太與中東市場，增進彼此交流合作機會。

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