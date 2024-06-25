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前4月國銀新南向放款增1503億 印度澳洲資金需求熱

中央社／ 台北25日電

金管會統計，今年前4月本國銀行對新南向國家放款增加新台幣1503億元，已達年度新增放款目標的2.37倍，其中又以對印度及澳洲放款各增加802億元及320億元最顯著。

配合政府新南向政策，針對本國銀行對新南向18國放款餘額，金管會每年均有訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為634億元，截至今年底總餘額預計要達1兆6489億元。

金管會公布最新統計，今年前4月本國銀行對新南向國家放款增加1503億元，已超標達陣年度新增放款目標，年度目標達成率攀抵2.37倍。惟單看4月，國銀對新南向國家放款增加296億元，對比3月放款增加645億元，單月授信增額腰斬。

金管會官員指出，今年4月底國銀對新南向國家授信總餘額仍較3月底增加，顯示新南向放款持續成長，至於4月對新南向國家放款增額不敵3月增額，主因4月有部分新南向國家授信總餘額呈現減少所致，包括國銀對越南放款月減93億元、對泰國放款月減33億元。

在新南向18國中，今年前4月以國銀對印度放款增加802億元居冠，其次依序為對澳大利亞放款增加320億元、對新加坡放款增加182億元、對越南放款增加131億元，顯示台商資金需求回溫，國銀新增授信案件，對新南向國家放款動能浮現。

就個別銀行觀察，今年前4月對新南向國家放款最積極為台北富邦銀行，前4月放款總餘額成長189億元，中信銀行以180億元放款增額緊追在後，第3至第5名依序為永豐銀行增加100億元、台新銀行增加97億元、彰化銀行增加93億元。

新南向政策國家包括印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳洲及紐西蘭，合計18國。

新南向政策 金管會

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