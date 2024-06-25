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北富銀新南向授信成果亮眼 榮獲金管會頒發優等獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台北富邦銀行總行大樓外觀。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行總行大樓外觀。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行積極響應政府新南向政策，致力擴展新南向業務，成績斐然榮獲金管會肯定，25日獲頒2023年「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」優等獎；此外，北富銀扶植中小企業不遺餘力，挹注資金活水協助中小企業發展，連續四年獲得「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績優銀行表揚，並獲得「均衡區域發展-南部地區」特別獎榮譽。

金管會25日召開本國銀行總經理第57次業務聯繫會議，同時舉行表揚典禮，北富銀由總經理郭倍廷出席，並代表受獎。今年北富銀從眾多國銀中出線，一舉拿下多個獎項，總經理郭倍廷表示，北富銀長年以企業最佳金融策略夥伴自居，透過持續布建跨區域據點，提供台商、在地企業更完整的金融服務網絡及資源，滿足其全方位需求，此次表揚代表北富銀的努力開花結果，成果獲得外界認可。

在新南向授信上，北富銀逐年擴大規模，自2021年起授信餘額連續三年正成長，每年成長皆超過15%；至2023年底，授信餘額突破新台幣千億元，尤其印度、澳洲、新加坡的成長動能強勁，主要來自新南向國家經貿活絡，企業資金需求增加，推升授信餘額增加。北富銀預估，今年在全球供應鏈重組影響下，企業將投資重心持續轉往東南亞，新南向授信可望持續成長，除台商最青睞的越南，印度因具備勞動力及高端科技人才，低廉生產成本，且當地政府持續改善經商環境，有機會成為台資及國際廠商新的生產聚落，另澳洲具綠能發展機會，企業資金需求可期。

中小企業放款亦有不錯的表現。北富銀2023年中小企業放款餘額年成長26%，其中，南部地區的資金需求旺盛，相較2022年底，2023年放款餘額年成長32%。北富銀表示，近年透過法人金融及個人金融的協作，並增加中、南部地區人力布局，將金融服務主動延伸至各工業區，積極協助中小企業拓展業務，深入區域在地經營已顯露成效。未來將繼續支持政策推動各項融資專案，善用信用保證機制，為更多在地的中小企業爭取營運資金，創造雙贏共好。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，積極擴大全球布局，目前在台、港、越、星、印尼、澳洲等國家皆設有服務據點，未來日、韓、印度等據點成立後，亦將秉持永續經營理念，致力發揮跨區域連結效益，強化亞太地區商機開發，期成為企業首選國際金融夥伴。

北富銀 新南向政策

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