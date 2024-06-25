第一保股東會／首季投資收益年增8成 總座：正面看待今年獲利

第一保（2852）25日召開股東常會，2023年稅後純益6.36億元，每股稅後純益(EPS)2.11元，股東會通過每股配發現金股利每股1.13元。董事長李正漢高度期許公司的自留綜合率能夠漸入佳境；總經理陳信坤則表示，今年前5月簽單保費收入創歷史同期新高，且第一季投資收益年增8成，若下半年平順，對公司今年獲利則抱持正面樂觀的看法。另外，針對0403花蓮地震的損失約7、8成可在6月認列完成。

第一保2023年稅後純益6.36億元，年增13.8％，EPS 2.11元，簽單保費收入86.35億元，成長率9.24％，創下新高紀錄，自留綜合率為93.16％，淨值為26.99元，RBC為747.26%；今年度截至5月止簽單保費收入37.78億元，成長7.48％，亦創歷史同期新高，中華信用評等及標準普爾信用評等對於第一保信用評等與財務實力評等確認為「twAA」及「A-」。

第一保董事長李正漢致詞時指出，他認為平安順利對於產險業經營非常重要，今年4月3日發生震央位於台灣花蓮縣壽豐鄉，芮氏規模7.2，震源深度為22.5公里的大地震，造成產險業相當大的自留損失，第一保也有不小的損失，但依據保險的機制，商業地震保險的自留損失，可先由負債項下的危險變動特別準備金沖減或收回，故對於公司今年損益的影響應有限。

李正漢表示，除了「聽天命」以外，第一保在「盡人事」部分其實並沒有很炫的策略，公司只是設定目標並落實執行，公司對設定的良質或利基業務全力爭取，對於所謂的拒、限保業務果斷分批淘汰，對於風力發電及太陽能發電的工程險業務，公司相對保守，控管方面，個人保險電子保單目前已經達約70%的比重，未來將繼續努力推廣，提高占比，高度期許公司的自留綜合率能夠漸入佳境。

在投資方面，總經理陳信坤表示，資產配置以國內市場為主要投資區域，今年第一季定存仍為最大配置占比，股與債為均衡配置，債券類以國內壽險公司發行公司次債為主，第一保有投資其中5家新台幣計價的次債，合計金額約10億元，股權類以高股息個股為優先考量，會以殖利率4~5%為選擇標的，另外搭配債券型ETF，降低市場波動風險以獲得更穩定收益。第一季投資收益為1.05億元，年成長8成，主要來自於利息收入及持有股票部位評價利益上揚。

第一保第一季資產配置總額為162億元，整體配置有金融機構存款43％、有價證券類之固定收益債券23％、股票17％、受益憑證基金6％、證券化資產1%，國外投資外幣存款2％、不動產8％。

在業務經營上，陳信坤表示，將加大力道發展傳統利基業務，如住宅火險、旅平險及駕傷險，同時進行費用率控管；今年也將於7月1日推出電動車專屬保單、推出充電站綜合保險商品及建置住宅火險電子化資訊系統。在工程險承保上，則因風險較高，就像離岸風電過往在連接電纜時常受到洋流影響，造成損失，因此在承保上會更加謹慎，接的量不大。

對於4月3日花蓮強震，第一保發言人吳東穎補充，保險業對天災風險都有安排再保，此次損失大部分會轉再保承擔，自留方面亦有準備金可沖抵，預計此次地震對公司財務影響不大，7、8成損案可在6月認列完成。

展望今年，陳信坤表示，公司第一季表現不錯，若接下來平安順利，對後市將正面樂觀看待。

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