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利用臉書及Line冒名帳號詐騙猖獗 國泰金控提醒民眾提高警覺

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控指出，近日發現有多起不法人士冒用該公司商標、國泰金董事長蔡宏圖或投資長程淑芬等高階主管之姓名及肖像，設立偽冒臉書粉絲專頁、臉書社團、Line帳號、Line群組或一頁式網站，並冒用本公司或高階主管名義發布不實廣告、提供股票投資建議、招攬民眾購買股票或金融商品，藉此蒐集民眾之個人資料甚或詐騙財物。

國泰金特此聲明，該公司及高階主管絕不會透過上述管道要求民眾提供個人資料、向民眾提供股票投資建議或要求民眾交付財物。民眾如有收到相關訊息，請切勿提供個人資料及財物予詐騙集團，更請不要將該等不實訊息轉載及散播，以阻絕此類詐騙手法得逞。

網路詐騙手法越來越多元，透過通訊軟體、社群媒體、手機簡訊、偽冒網站等方式，冒用金融機構名稱、商標、主管姓名、肖像等之企圖詐騙案件層出不窮，國泰金提醒民眾切勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告內容，敬請辨明國泰金及旗下子公司官方網站、APP、社群媒體及通訊軟體帳號之真偽，並予以查證訊息內容真偽。民眾若發現有可疑或不明管道之訊息，亦可檢具相關事證向警政署165反詐欺專線、反詐騙系統或法務部調查局提出檢舉或向警察機關請求協助，以免權益受損。

反詐相關資訊及管道：

金管會金融智慧網防詐騙專區宣導及網頁資源：https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0&type=3

警政署165反詐騙系統：https://165.npa.gov.tw/#/report/statement

法務部調查局陳情檢舉信箱：https://www.mjib.gov.tw/Poll?Module=2

國泰金控 社群媒體 詐騙集團

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