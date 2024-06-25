利用臉書及Line冒名帳號詐騙猖獗 國泰金控提醒民眾提高警覺

「大到不能倒」銀行的資本標準，明年將邁入第四年的終極目標，根據最新資料，六家當中已有四家提前達標，而值得注意的是，另有15家不是「大到不能倒」的銀行，資本適足率也達到終極高標，為什麼這15家比大到不能倒銀行還厲害？

2024-06-25 08:41