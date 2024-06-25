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新台幣午盤貶2.3分 暫收32.418元

中央社／ 台北25日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.418元，貶2.3分，成交金額8.49億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.4元，早盤最高32.385元、最低32.43元。

外匯 新台幣

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