新台幣午盤貶2.3分 暫收32.418元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.418元，貶2.3分，成交金額8.49億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.4元，早盤最高32.385元、最低32.43元。
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