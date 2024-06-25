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一銀統籌主辦榮工工程49億聯貸 力挺國家重大公建

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
一銀統籌主辦榮工工程49億元聯貸 ，力挺國家重大公共建設。圖/資料照片
一銀統籌主辦榮工工程49億元聯貸 ，力挺國家重大公共建設。圖/資料照片

第一銀行（2892）統籌主辦榮工工程新台幣49億元聯貸案，於6月25日完成簽約，該聯貸案為支應榮工工程承攬「高捷小港林園線RLC01標土建及設施機電統包工程」專案所需，在各大台、外資金融同業踴躍參與下，最終獲69.7億元的額度支持，達目標之1.42倍，顯示金融同業對該公司持續投入國家公共重大建設之認同與肯定，並對其長期發展深具信心。　

榮工工程為經營達68年的甲級綜合營造商，專精於道路、橋樑、隧道、捷運、LNG儲槽、機場、水庫、電廠等各類公共工程案、醫院、商辦大樓及BOT案等，具豐富之工程實績，多次獲得金質獎、金安獎等殊榮，施工品質頗受肯定。

隨公共建設預算逐年增加，加以前瞻基礎建設、台電電網強韌、再生能源等建設持續進行，且現行工程合約多有搭配物價調整機制及政府放寬國外移工申請等，均促該公司未來營運動能可期。

榮工工程為實現企業永續、公司治理、友善環境及幸福職場等責任，2022年起導入「ESG永續經營報告書」，本次聯貸案亦以永續觀點置入ESG永續指標連結授信條件，透過檢視榮工工程之各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利/費率減碼，以接軌國際永續發展趨勢。

第一銀行 聯貸案

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