國泰學童圓夢計畫 新北市瓜山國小造舟操槳展宏願

不畏烈日豔陽的曝曬，新北市瓜山國小五年級的孩子們，生動活潑的介紹親手打造的彩繪獨木舟，然後換上救生衣下水航行，完成了看似不可能的挑戰 ；國泰學童「圓夢計畫」22日在新北貢寮舉辦成果展，偏鄉孩子展現自信訴說家鄉美好故事。

學童圓夢計畫邁入第11年 夢想主題多元豐富

由國泰公益集團旗下國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同主辦的「國泰學童圓夢計畫」邁入第11個年頭，圓夢計畫以「設定目標、達成目標、完成夢想」為執行方針，希望透過夢想執行培育孩童不畏挑戰、永不放棄的逐夢精神，並培養可以帶著走的能力與態度。

11年來的圓夢主題包羅萬象，包含體育、音樂、科學、戲劇、環保、在地文化傳承等，每件入選件最高補助20萬元。值得一提的是，國泰學童圓夢計畫以「全台偏遠地區國小及非山非市、弱勢學生比例高於20％的國小為主」，提供圓夢基金，為學童們留下難忘的圓夢歷程。

此外，為協助學童夢想能在地永續發展，2020年特別開辦「圓夢紀錄獎」，鼓勵圓夢教師以影像紀錄學童逐夢故事，讓社會各界能看見並支持學童努力，使夢想能夠生生不息、永續深耕。

圓夢過程難免挫折 成為人生重要養分

國泰慈善基金會總幹事王麗秋表示，國泰致力於「 取之社會、用之社會」的公益使命，將圓夢計畫的主角聚焦在孩子身上，希望勇敢說出夢想踏上築夢歷程，過程也許有挫折，但這是人生必須學習的課題，像瓜山國小的孩子，要從無到有造一艘獨木舟 ，克服難題過程就是最好的學習。

王麗秋勉勵孩子要心存感恩，感謝圓夢過程中給予幫助的每個人，也要記得跟夥伴一起克服難題相互打氣所培養出的韌性，當然，更要記得對家鄉的愛 ，把這個圓夢精神傳遞下去。

瓜山國小孩子犧牲假日時間，花了六天時間造舟，同時透過訪談耆老深刻認識家鄉故事，並且化為色彩繪製在舟上，美麗船體上栩栩如生的金瓜石故事 ，留下孩子對家鄉的記憶。

瓜山國小校長沈美慧說 ，感謝國泰提供計畫讓孩子有這麼棒的圓夢歷程，更感謝這段日子背後協助的所有人，她也看到孩子的成長，「堅定完成夢想 ，相信他們學習到的會比我們想像的還要多」。

出席成果展的海洋大學藝文中心主任謝忠恆也說，海大長期投入USR計畫，很高興再度攜手國泰人壽 ，加乘企業CSR與大學USR精神，展現雙方各自優勢，「這只是個開始，如何讓落實在孩子身上的生命教育持續下去，才是更重要的挑戰」。

國泰人壽基瑞通訊處經理吳定洲則對台風穩健的瓜山孩子們讚譽有加，表示就算是偏鄉，只要有資源 ，透過教育跟陪伴，表現也一樣令人驚艷，國泰也會持續在偏鄉服務陪伴，讓更多夢想能夠成長茁壯 。

造不完美的舟成就完美學習 圓夢過程師生一起成長

指導孩子造舟的「大沐老師」溫志榮說，他只造要下水的舟，堅信透過「造一艘不完美的舟，來成就完美的學習」，當舟下水航行，能增加低學習成就的孩子自信心，改變學習態度，他笑說，就學習操槳的孩子，下水後會發現原來划船不是這麼簡單。

瓜山國小學輔主任黃孟偉則說，圓夢過程中孩子會爭吵或想放棄，但看著他們為夢想成真培養出的耐心，到今天露出的笑容，讓他印象深刻，「陪著圓夢，自己也一起學習，尤其拉近跟社區的距離，讓孩子了解家鄉美好，是最難得的地方」。

以生動解說深獲好評的李駿辰，從下水時的意氣風發，到划完後上岸的氣力放盡，只說「我快不行了 ，真的好累唷」。

他說明明就要往划，但水流就是把船推向另一邊，真的沒有這麼簡單；回顧圓夢過程，他喜歡造舟的日子，也學習到圓夢要堅持到底，「連續好幾個假日不能放假要造舟，但是如果不來就不知道下一步該怎麼做啊！」他很高興自己完成這個夢想，沒有半途而廢。 瓜山國小學生划著自己親手打造的舟航行水上。圖/國泰慈善基金會提供 李駿辰（左一）從圓夢計畫中學到堅持到底的精神。圖/國泰慈善基金會提供 瓜山國小孩子向國泰慈善基金會總幹事王麗秋（右一）解說造舟歷程 。圖/國泰慈善基金會提供

商品推薦