惠譽授予國泰人壽擬發行美元次順位固定期限債券 BBB+的評等

惠譽國際信用評等公司已授予國泰人壽保險股份有限公司（國泰人壽，國內保險公司財務實力評等：A/穩定，長期發行人違約評等為'A-'/穩定）擬發行的境外美元第二類資本)次順位公司債'BBB+'的評等。

該擬發行公司債券為國泰人壽的直接、無擔保、次順位之債務。 債券募集資金淨額將用於補充及強化國泰人壽的法定資本適足率。

評等理由：

擬發行的2034年到期的10年期公司債的評等較國泰人壽的發行人違約評等低一級，以反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時'低於平均'的回收率 假設。若國泰人壽清算，該次順位公司債的受償還順序將僅次於所有高級債權人的現有和未來債務，但等同於該公司同等級債權人持有的債務，優先於公司任何股本持有人的債務權，包括普通股和特別股以及該發行人的其他次級債務。

惠譽未對上述債券評等進行更多級距調降，因為其考慮到 國泰人壽不能自行選擇延後支付利息。

台灣金融監督管理委員會於2024年3月宣布，允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的境外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券；國泰人壽於2024年6月5日率先利用這一政策在新加坡設立一家SPV公司。這項政策將使保險公司的募資管道多元化，從而強化其法定資本清償能力。國泰人壽作為擔保人，無條件、不可撤銷地保證該公司債券到期本息全額償付。

惠譽依據其監管優先性原則，在衡量法定資本清償能力時對擬發行債券賦予權益權重，惠譽同樣在資本適足率評估中將該等債券歸類為100%的權益資本。但是，鑒於擬發行債券為有固定期限之債券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100%的債務。

這次債券發行將增強國泰人壽的清償能力，為接軌至比現行風險資本額制度（RBC）要求更加嚴格的新一代清償能力制度（Taiwan Insurance Capital Standard）做好準備。2023年末，國泰人壽的風險資本適足率為323%，遠高於200%的最低法定要求。

惠譽預期，擬發行不超過新台幣300億元等值次順位公司債後，國泰人壽的財務槓桿率仍將與其現有評等相稱。 國泰人壽於2024年4月和5月發行合計等值新台幣500億元次順位公司債。2024年第1季度末，該公司的財務槓桿率處於9%的低水準。

按2023年的壽險保費計算，國泰人壽仍是台灣最大的壽險公司，擁有強大的品牌知名度和競爭優勢。 依據惠譽 Prism模型衡量，截至2023年底國泰人壽的資本評分為「'強健」。 該公司的戰略重點是銷售保障型產品，以提高新新契約價值成長率，並促進合約服務邊際的積累。 但是，國泰人壽的淨利較2022年下滑51%，原因是美國持續升息導致傳統避險成本飆升，以及新台幣年底升值造成兌換外匯損失增加。

國泰人壽是國泰金融控股股份有限公司的全資子公司。 截至2024年3月末，該公司的資產和權益總計分別為新台幣8.8兆元和新台幣6,873億元。

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