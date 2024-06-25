快訊

女兒唸私中遭排擠只因「爸爸開TOYOTA」 媽媽心疼喊：我錯了？

蛤蜊煮不開？4招教你挑到新鮮蛤蜊 烹煮1秘訣熟的剛剛好！

已引2起住宅火警！好市多「知名品牌行動電源」過熱爆炸起火 56萬顆緊急召回

潤泰精密材料等四家7月假證交所場地舉行法說會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7月預計辦理法說會場次。(資料來源：臺灣證券交易所)
7月預計辦理法說會場次。(資料來源：臺灣證券交易所)

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計2024年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理1,199場法人說明會。

2024年7月預計共四家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，其日期、時間及地點如下表，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。

臺灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。另自2023年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規劃，以符法令規定。

上市公司 法人說明會

延伸閱讀

證交所撤銷與科科科技簽訂上市契約

台股市值拚全球十強

四公司法說 7月上秀

裕慶掛牌 承銷價138元

相關新聞

潤泰精密材料等四家7月假證交所場地舉行法說會

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境...

AI、科技股續扮主流 美股基金動能增

AI、科技股相關主題強勁帶動下，美股基金買氣持續受到提振。回顧全球股票型基金資金流向，至6月19日，美國股票基金近一周以...

凱基證券拔得頭籌 首家券商複委託業務可委託國內集保

近年來投資理財儼然成為國民新運動，國人資金也持續湧入海外市場，今(2024)年截至4月底複委託業務規模高達新台幣2.3兆...

大到不能倒銀行2／資本強度竟超越大銀行終極目標 15家銀行名單一次看

「大到不能倒」銀行的資本標準，明年將邁入第四年的終極目標，根據最新資料，六家當中已有四家提前達標，而值得注意的是，另有15家不是「大到不能倒」的銀行，資本適足率也達到終極高標，為什麼這15家比大到不能倒銀行還厲害？

大到不能倒銀行1／終極目標期限就在明年 業者想出緩增資計策 金管會2原因未答應

俗稱「大到不能倒」銀行的國內系統性重要銀行，資本要求的終極目標期限明年將到，業者搬出救兵，跟金管會爭取有利資本計提的內部評等法（IRB法）直接上路不用試辦，以減緩增資壓力，也讓股利政策有更大彈性空間，金管會基於兩因素尚未答應。

M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。