AI、科技股續扮主流 美股基金動能增

AI、科技股相關主題強勁帶動下，美股基金買氣持續受到提振。回顧全球股票型基金資金流向，至6月19日，美國股票基金近一周以淨流入擴大至203.69億元、續居全球股票基金資金淨流入之冠，亞洲不含日本亦以3.66億美元延續前一周資金淨流入。

安聯投信表示，回顧近期市場，科技股持續推動投資風險偏好，美股再創新高，政治風險因素干擾歐洲股市，雜音部分則為極右翼勢力崛起。就股市整體表現上，美股再創新高，大型晶片股表現突出，帶動台韓等科技為主股市氛圍，近一周日圓略為走貶，但日股變動不大。

安聯投信表示，雖聯準會官員言論偏鷹，但美國經濟數據表現溫和使降息預期延續，多數類股走揚 ，支撐大型科技股持續領漲，科技類股整體表現最為強勢。另方面，部分科技股季度財報表現優於市場預期，亦有利支撐市場信心。

展望後市，安聯投信表示，當前環境特徵是經濟成長強勁、利率前景不確定，資金快速輪動。由此看來，資產配置課題就變得更為重要。只要降息次數減少或降息延後是因需求健康如美國，或經濟成長回升如中國和歐洲，股市就有望獲得支撐。通膨頑固及經濟成長平緩則可能較為不利，但這種情況看來暫時不大可能發生。

另方面，安聯投信表示，經濟成長擴散到美國以外地區將為強勢股市奠定更廣泛基礎。先前被忽視的市場如中國股市或英國富時100指數，最近開始迎頭趕上。再從類股角度看也是這樣。基礎更廣泛的成長，或許是受歐洲或亞洲製造業訂單增加支持，將降低市場對美國科技業的依賴。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通及重電等具結構性成長的利基性主題。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI供應鏈仍是市場焦點，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一發展下，如何明辨公司競爭地位及產值的提升至為重要。

安聯投信台股團隊表示，值得留意的是，銅價創出歷史新高，主要是中期供給預期將有限，以及電氣化趨勢導致需求結構性增加，中國和其他一些國家經濟數據也有所改善，其他工業金屬價格亦呈現上漲，這些通常意味著全球經濟健康成長標誌。

安聯投信台股團隊表示，布局可挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群配置方向，可逢低承接基本面相對突出的標的。

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