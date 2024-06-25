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凱基證券拔得頭籌 首家券商複委託業務可委託國內集保

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券成為首家複委託業務可委託國內集保之券商，由凱基證券董事長許道義(右)與集保結算所董事長林丙輝代表簽約。(凱基證券/提供)
凱基證券成為首家複委託業務可委託國內集保之券商，由凱基證券董事長許道義(右)與集保結算所董事長林丙輝代表簽約。(凱基證券/提供)

近年來投資理財儼然成為國民新運動，國人資金也持續湧入海外市場，今(2024)年截至4月底複委託業務規模高達新台幣2.3兆元，日均交易量達290億元。為提供給投資人更便利、安全的複委託交易環境，凱基證券拔得頭籌，成為首家與集保結算所簽約之複委託證券商，提升投資人外國資產的安全保障；凱基證券同時也為投資人期待的複委託外幣融資業務進行前置準備，著手規劃更具彈性的資金運用。

凱基證券表示，證券商透過委由國內集保結算所保管外國有價證券，除了能夠降低保管成本及保管風險，在對接與溝通上相較於國外保管機構可望效率更佳。集保結算所被視為國家級基礎建設機構，亦提供如除權息等股務訊息自動化等作業優勢，本次凱基證券與集保結算所簽約開戶，對券商和投資人來說是兼具便利與保障的雙贏局面。

此外，目前國人以複委託買賣外國有價證券，必須全額以自有資金交易，倘若日後金管會開放券商複委託外幣融資業務，投資人便可準備部分自備款、部分向證券商融資。根據金管會2020年「推動資本市場藍圖」規劃之融資成數5成，而初步規劃開放的融資標的主要以美國、香港股市指數成分股與ETF為主，例如標準普爾500指數、那斯達克100指數、香港恒生指數等，凱基證券已積極配合進行前置作業，屆時投資人可享受更高的資金運用彈性，參與海外市場並滿足其投資需求。

凱基證券複委託平台提供投資人輕鬆參與美國、香港、日本及新加坡等市場的絕佳途徑，不僅可投資多元商品，包括海外股票、ETF、海外債券等，滿足投資人資產配置之需求，美股方面更是具備條件單設定、擁有最多定期定額標的等優勢。投資人還可透過凱基證券「隨身e策略」APP在複委託平台下單後一鍵查看重點資訊、一頁式完成交易流程，享受豐富又實用的技術面、籌碼面、基本面與消息面等資訊，成為投資人布局海外股票的最佳夥伴。

凱基證 集保結算所

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