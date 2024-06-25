第3季交易人期貨及選擇權課程 即日起開放報名 歡迎交易人多加利用

為共同響應金管會深化金融教育質量，提升國民金融素養，落實普惠金融，期交所續辦「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」，持續協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

本課程採線上授課方式辦理，113年第2季已辦理九堂課，學員涵蓋全臺交易人，課程反應良好，113年第3季辦理時程規劃於7月份（10、11及12日）、8月份（13、14及15日）及9月份（10、11及12日）周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含3堂課，每堂2小時之課程及兩項課程主題。

第1堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城半導體期貨、個股期貨納夜盤以及客製化小型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導。

第2堂「期貨及選擇權策略及應用（上）」及第3堂「期貨及選擇權策略及應用（下）」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除加入新商品及制度的運用說明，也將著重對交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所邀請期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。

本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」（線上課程）報名及查詢已報名之課程。持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進行課程報名或查詢相關資訊。

期交所以「TAIFEX Cares」作為企業識別標語，彰顯期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景，將持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及。

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