快訊

陸再傳仇外事件！日本母子等校車遭男持刀砍傷 2周內第2起外國人遇襲

台開涉財報不實 前董事長邱復生150萬覓保無著、改限制住居

麥加朝覲1,301人死亡：百萬人流與信徒遺體怎麼管理？

第3季交易人期貨及選擇權課程 即日起開放報名 歡迎交易人多加利用

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為共同響應金管會深化金融教育質量，提升國民金融素養，落實普惠金融，期交所續辦「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」，持續協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

本課程採線上授課方式辦理，113年第2季已辦理九堂課，學員涵蓋全臺交易人，課程反應良好，113年第3季辦理時程規劃於7月份（10、11及12日）、8月份（13、14及15日）及9月份（10、11及12日）周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含3堂課，每堂2小時之課程及兩項課程主題。

第1堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城半導體期貨、個股期貨納夜盤以及客製化小型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導。

第2堂「期貨及選擇權策略及應用（上）」及第3堂「期貨及選擇權策略及應用（下）」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除加入新商品及制度的運用說明，也將著重對交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所邀請期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。

本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」（線上課程）報名及查詢已報名之課程。持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進行課程報名或查詢相關資訊。

期交所以「TAIFEX Cares」作為企業識別標語，彰顯期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景，將持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及。

期交所 期貨交易 選擇權

延伸閱讀

投顧：短線有三逆風

微型臺指期 下月上路

期貨商論壇／永續期 漲勢可期

期貨商論壇／航運期 利多加持

相關新聞

大到不能倒銀行2／資本強度竟超越大銀行終極目標 15家銀行名單一次看

「大到不能倒」銀行的資本標準，明年將邁入第四年的終極目標，根據最新資料，六家當中已有四家提前達標，而值得注意的是，另有15家不是「大到不能倒」的銀行，資本適足率也達到終極高標，為什麼這15家比大到不能倒銀行還厲害？

大到不能倒銀行1／終極目標期限就在明年 業者想出緩增資計策 金管會2原因未答應

俗稱「大到不能倒」銀行的國內系統性重要銀行，資本要求的終極目標期限明年將到，業者搬出救兵，跟金管會爭取有利資本計提的內部評等法（IRB法）直接上路不用試辦，以減緩增資壓力，也讓股利政策有更大彈性空間，金管會基於兩因素尚未答應。

M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維...

外幣存款連三月寫新高 4月底餘額衝14.5兆

美國降息預期淡化，美元雙率持續高位，推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額14兆5,002億...

專家看日圓 換匯時點到

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若...

四家國銀教戰贏的策略 下半年投資股債並進

時序即將進入2024年的下半年，隨著美國聯準會（Fed）6月利率決策會議維持基準利率不動，四家國銀也對景氣擴張、降息時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。