M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維持「死亡交叉」，但M2年增率下降幅度小，兩指標年增率差距縮小。央行強調，市場資金仍然充裕。

央行經研處副處長曹體仁表示，5月M1B年增率上升至5%、較4月4.94%增加，主因是活期性儲蓄存款年增率上升；M2年增率降至6.04%，較4月6.06%微幅下滑，則是受到國人資金淨匯出，主要是證券投資流出金額較為龐大，以債券投資為多，但下滑幅度並不大。

5月M2年增率微幅下滑，還反映外匯存款減少，從4月9兆2,921億元降至5月的9兆2,684億元。曹體仁表示，企業以及個人存款的外匯存款5月餘額略減，從9.29兆元降至9.27兆元，有兩大原因，第一，月底廠商有轉換成新台幣繳稅需求，第二，新台幣匯率升值，但他認為，4月與5月兩個月變動數差距並不大。

另外，企業以及個人存款的5月活期性存款增至24兆1,628億元，月增率增至5.47%，曹體仁認為，過去市場會看活期性存款增減作為股市領先指標，但目前因科技發達，網銀興盛，一指間就能搞定定存轉活存、活存轉定存，活存餘額增減，已經不能做為預判散戶動向準確性。

根據央行統計，5月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.23%及0.37%；受到銀行對政府及民間部門債權成長，5月底全體貨幣機構放款與投資月增率，以成本計價為1.07%，年增率由4月底的7.6%上升為7.75%。

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