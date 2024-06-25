彰銀挺都更 建成大樓動土

彰化銀行（2801）響應政府推動都更及危老重建政策，活化自有資產，加速推動都更、危老重建速度，繼北門、天津街都更案完工後，建成大樓興建工程於昨（24）日開工動土。

彰化銀行建成大樓危老重建案，自2019年經董事會審議通過後，2021年取得危老重建計畫核定，並於2022年6月取得建造執照，為台北市政府推動都市更新及危老重建政策及公股行庫資產活化再創一新里程碑。

彰化銀行表示，舊建成大樓於1985年興建完成並啟用，由台灣知名建築師林慶豐所設計，歷經近40年，見證了台北圓環的興衰蛻變。配合整體都市發展與時代變遷，更有效率使用土地及建築物，期望能在現址興建具現代風格與跨時代意義之建築，為建成圓環再創一個具有代表性的新地標。

彰化銀行指出，本危老重建案基地共 766.23坪，土地使用分區為第三種商業區，全案獲得危老容積獎勵額度40％，屬彰銀自辦自建之建築物。由中興工程顧問股份有限公司辦理專業營建管理，台北國際聯合建築師事務所負責建築規劃設計，雙喜營造股份有限公司承攬興建工程，預計於2029年完工，為地上20層、地下四層之鋼骨造建築物，樓高88公尺，總樓地板坪數約1萬坪，除自用外將規劃出租，挹注營收。

彰化銀行建成大樓建物定位為綠色低碳及創新智慧之辦公大樓，預計將取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築、低碳證書及耐震標章。整體外觀圓潤弧形象徵存錢筒代表財富累積，並與「大稻埕圓環防空蓄水池」（市定古蹟）相呼應，期許完工後成為建成圓環指標性建築物，帶動寧夏夜市商圈商機及美化市容。

商品推薦