電動車保費估漲6~9% 專屬保險7月1日上路

近幾年電動車領牌數持續創高，為了滿足電動車主投保需求，電動車專屬保險也將於7月1日正式上路，而保發中心擬定電動車車體險參考費率也已出爐，預估較原先傳統車體險調漲6%至9%。但產險業者透露，部分續保單因為作業時間問題，將維持原先費率，預計9月1日之後電動車保單市場的調漲幅度才會明朗化。

2024年堪稱是台灣電動車市場正式起飛的一年，今年前五月的電動車累積掛牌來到11,568輛。由於電動車愈趨普遍，但電動車的結構、動能與維修技術均與傳統汽車不同，因此金管會核定「電動車專屬保單參考條款」，7月1日上路。屆時電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，即必須選擇電動車車體險，不能再投保一般傳統車體險。

依金管會核定「電動車保單專屬條款」，僅承保純電動車（不含油電混合車），主險比照一般車險，包括甲乙丙式等車體險、竊盜險、意外險、第三人責任險，額外加保險種則有三項，分別為「車體險電池自燃附加條款」、「車體險充電期間附加條款」、「汽車第三人責任險充電期間附加條款」。

保發中心參考國內經驗資料，最新參考費率已出爐，據了解，電動車甲式車險保費與現行的燃油車費率相同，乙式漲幅約6.7％、丙式漲幅約9.1％，但最終仍回歸各產險公司依自家經驗資料訂定電動車車體險實際費率。

以一輛要價新台幣170萬元的特斯拉 Model 3 新車為例，若以漲幅最大的丙式車體險估算，原先年保費約1.5至1.7萬元，待電動車專屬險上路後，以參考費率估算，年保費約1.63至1.85萬元，等於一年保費支出將增加1,300至1,500元不等。

產險業者透露，保發的參考費率是以整體產險的資料作為依據，但最終費率還是會依產險公司為準，而在考量費率競爭性的問題，應不至於一下子調漲太多。另外，部分續保單由於是5月出7月的保單，包含精算、出單系統、印刷、寄送給客戶等作業時間的問題，因此將維持原先費率，預計9月1日之後電動車保單市場的調漲幅度才會明朗化。

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