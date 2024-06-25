快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

電動車保費估漲6~9% 專屬保險7月1日上路

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

近幾年電動車領牌數持續創高，為了滿足電動車主投保需求，電動車專屬保險也將於7月1日正式上路，而保發中心擬定電動車車體險參考費率也已出爐，預估較原先傳統車體險調漲6%至9%。但產險業者透露，部分續保單因為作業時間問題，將維持原先費率，預計9月1日之後電動車保單市場的調漲幅度才會明朗化。

2024年堪稱是台灣電動車市場正式起飛的一年，今年前五月的電動車累積掛牌來到11,568輛。由於電動車愈趨普遍，但電動車的結構、動能與維修技術均與傳統汽車不同，因此金管會核定「電動車專屬保單參考條款」，7月1日上路。屆時電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，即必須選擇電動車車體險，不能再投保一般傳統車體險。

依金管會核定「電動車保單專屬條款」，僅承保純電動車（不含油電混合車），主險比照一般車險，包括甲乙丙式等車體險、竊盜險、意外險、第三人責任險，額外加保險種則有三項，分別為「車體險電池自燃附加條款」、「車體險充電期間附加條款」、「汽車第三人責任險充電期間附加條款」。

保發中心參考國內經驗資料，最新參考費率已出爐，據了解，電動車甲式車險保費與現行的燃油車費率相同，乙式漲幅約6.7％、丙式漲幅約9.1％，但最終仍回歸各產險公司依自家經驗資料訂定電動車車體險實際費率。

以一輛要價新台幣170萬元的特斯拉 Model 3 新車為例，若以漲幅最大的丙式車體險估算，原先年保費約1.5至1.7萬元，待電動車專屬險上路後，以參考費率估算，年保費約1.63至1.85萬元，等於一年保費支出將增加1,300至1,500元不等。

產險業者透露，保發的參考費率是以整體產險的資料作為依據，但最終費率還是會依產險公司為準，而在考量費率競爭性的問題，應不至於一下子調漲太多。另外，部分續保單由於是5月出7月的保單，包含精算、出單系統、印刷、寄送給客戶等作業時間的問題，因此將維持原先費率，預計9月1日之後電動車保單市場的調漲幅度才會明朗化。

保單 產險 電動車

延伸閱讀

影／Fiat推出無廠徽的500e電動車廣告 向義大利政府隔空嗆聲

WSJ：電動車關稅磋商 歐盟籌碼恐有限

分析：應對中國衝擊2.0 歐洲反將對方抱更緊

旺旺保股東會／簽單保費續創高！電動車保單7月1日上市 保費調漲5~10%

相關新聞

M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維...

外幣存款連三月寫新高 4月底餘額衝14.5兆

美國降息預期淡化，美元雙率持續高位，推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額14兆5,002億...

專家看日圓 換匯時點到

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若...

四家國銀教戰贏的策略 下半年投資股債並進

時序即將進入2024年的下半年，隨著美國聯準會（Fed）6月利率決策會議維持基準利率不動，四家國銀也對景氣擴張、降息時間...

國泰金上修全年GDP至3.6%

國泰金控昨（24）日舉行今年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，CPI由1.9%...

彰銀挺都更 建成大樓動土

彰化銀行響應政府推動都更及危老重建政策，活化自有資產，加速推動都更、危老重建速度，繼北門、天津街都更案完工後，建成大樓興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。